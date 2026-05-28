Kinderdorf: Hilfe für 6500 Kinder in Vorarlberg

Vielfältige Unterstützung

Die Palette an Hilfsangeboten ist breit gefächert. 3905 Kinder, Jugendliche und Familien wurden in sechs Fachbereichen betreut, meist im Auftrag der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. Das Angebot reicht von Wohngruppen und Pflegefamilien bis zu Kriseninterventionen. Weitere 2608 Kinder nutzten frei zugängliche Angebote wie etwa den Kletterturm „Kids Buin“. Ohne ehrenamtliches Engagement wäre dieses Programm nicht zu stemmen: In den vergangenen 20 Jahren haben knapp 2000 Ehrenamtliche über 500.000 Stunden an Freiwilligenarbeit für das Kinderdorf geleistet.