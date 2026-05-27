Pkw-Lenker in Frastanz von Straße abgekommen

Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag bei der Autobahnabfahrt Frastanz in Vorarlberg von der Fahrbahn abgekommen. Vermutliche Ursache war Sekundenschlaf. Der Mann hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt, an seinem Wagen entstand jedoch Totalschaden. Die Feuerwehr war vor Ort.
Der Pkw-Lenker war gegen 15.30 Uhr auf der A14 von Bludenz kommend unterwegs und verließ die Autobahn bei der Ausfahrt Frastanz. Kurz vor der Kreuzung mit der L190 geriet der Mann aus bislang unbekannter Ursache, vermutlich jedoch wegen Übermüdung, rechts von der Fahrbahn. Sein Fahrzeug kam schließlich hinter einer Böschung zum Stillstand.
Zur Kontrolle ins Spital
Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Nach derzeitigem Stand zog er sich bei dem Unfall keine Verletzungen zu. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, es ist von einem Totalschaden auszugehen. Auch ein Zaun wurde beschädigt.
Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Feuerwehr Frastanz stand mit drei Fahrzeugen und fünfzehn Einsatzkräften im Einsatz.
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