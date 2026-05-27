Pkw-Lenker in Frastanz von Straße abgekommen

Der Pkw-Lenker war gegen 15.30 Uhr auf der A14 von Bludenz kommend unterwegs und verließ die Autobahn bei der Ausfahrt Frastanz. Kurz vor der Kreuzung mit der L190 geriet der Mann aus bislang unbekannter Ursache, vermutlich jedoch wegen Übermüdung, rechts von der Fahrbahn. Sein Fahrzeug kam schließlich hinter einer Böschung zum Stillstand.