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Polizei sucht Zeugen

Mopedlenkerin (16) bei Bremsmanöver gestürzt

Vorarlberg
28.05.2026 09:15
(Bild: Andreas Tischler)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
In Lustenau stürzte eine 16-jährige Mopedfahrerin, als sie wegen eines Fußgängers abrupt bremsen musste. Der unbekannte Jugendliche, der auf die Straße getreten war, ging einfach weiter. Drei Passanten eilten der verletzten Fahrerin zu Hilfe. Nun wird nach Zeugen gefahndet.
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Die 16-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Moped auf der Maria-Theresien-Straße in Richtung Blauer Platz unterwegs, als auf Höhe der Hausnummer 6 plötzlich ein Jugendlicher zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn trat. Um eine Kollision zu verhindern, sah sich die Zweiradlenkerin zu einer Vollbremsung gezwungen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über ihr Gefährt und kam zu Sturz.

Passanten leisteten Erste Hilfe
Die 16-Jährige zog sich bei dem Sturz Verletzungen am linken Ellenbogen sowie an der Hüfte zu. Während drei bislang unbekannte Passanten sofort zur Stelle waren und der Gestürzten halfen, setzte der jugendliche Fußgänger seinen Weg fort, ohne sich um das Geschehen zu kümmern.

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Fahndung nach dem Burschen
Die Polizeiinspektion Lustenau sucht nun nach dem Burschen und bittet um Hinweise. Er wird als etwa 14 bis 15 Jahre alt und 1,50 bis 1,60 Meter groß beschrieben. Der Jugendliche hat dunkelbraunes oder schwarzes Haar und trug einen Ober- und Unterlippenbart. Bekleidet war er mit einem kurzärmligen Oberteil und einer Kappe, bei der es sich um die Marke Gucci handeln dürfte. Etwaige Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden.

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