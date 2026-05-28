Mopedlenkerin (16) bei Bremsmanöver gestürzt

Fahndung nach dem Burschen

Die Polizeiinspektion Lustenau sucht nun nach dem Burschen und bittet um Hinweise. Er wird als etwa 14 bis 15 Jahre alt und 1,50 bis 1,60 Meter groß beschrieben. Der Jugendliche hat dunkelbraunes oder schwarzes Haar und trug einen Ober- und Unterlippenbart. Bekleidet war er mit einem kurzärmligen Oberteil und einer Kappe, bei der es sich um die Marke Gucci handeln dürfte. Etwaige Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden.