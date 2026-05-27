OECD-Beschwerde gegen Huber Holding eingereicht

Das will aber Südwind nicht gelten lassen, die Schulden in Höhe von 6,5 Millionen Euro seien bis dato nicht beglichen worden. „Um einen Dialog über konkrete Wiedergutmachung und Maßnahmen zur Einhaltung von Arbeits- und Menschenrechten anzustoßen“, reicht Südwind gemeinsam mit einer Partnerorganisation in Thailand eine OECD-Beschwerde ein. Südwind fordert die Huber Holding auf, „sich konstruktiv an dem Verfahren zu beteiligen und gemeinsam mit den Betroffenen Lösungen zu erarbeiten“, wie es in einer Aussendung heißt. Nachdem die OECD-Beschwerde eingereicht wurde, hat die nationale Kontaktstelle der OECD, die in Österreich beim Ministerium für Arbeit und Wirtschaft liegt, drei Monate Zeit, deren Zulässigkeit zu prüfen.