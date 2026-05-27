SOS-Kinderdorf eröffnet neue Wohngruppe

Ab Juni 2026 erweitert die Kinder- und Jugendhilfe das Angebot in Vorarlberg: SOS-Kinderdorf eröffnet eine neue Kinderwohngruppe im neu errichteten Raiffeisenhaus in Hohenweiler. Die vom Sozialfonds geförderte Einrichtung bietet bis zu sechs Mädchen und Buben im Alter von sechs bis 13 Jahren ein stabiles und geschütztes Zuhause.
Das Angebot richtet sich an Kinder, deren Wohl im bisherigen Lebensumfeld nicht ausreichend gewährleistet ist und die mittel- bis langfristige Unterstützung benötigen. Ein multiprofessionelles Team begleitet die Kinder rund um die Uhr in einem alltagsnahen Umfeld mitten im Dorfzentrum. Neben der sozialpädagogischen Betreuung wird durch einen sozialpsychiatrischen Liaisondienst auch psychologische Hilfe integriert. So können auch Kinder mit psychischen Belastungen direkt in der Gruppe stabil begleitet werden.
Aufwachsen in einem möglichst normalen Umfeld
„Mit der neuen Wohngruppe schaffen wir ein wichtiges Angebot für Kinder, die nicht in ihrer Ursprungsfamilie leben können“, betont Schöbi-Fink. „Der integrative Ansatz ermöglicht es, ihnen trotz psychischer Belastungen ein möglichst normales Umfeld und soziale Teilhabe zu bieten.“
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