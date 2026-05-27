SOS-Kinderdorf eröffnet neue Wohngruppe

Das Angebot richtet sich an Kinder, deren Wohl im bisherigen Lebensumfeld nicht ausreichend gewährleistet ist und die mittel- bis langfristige Unterstützung benötigen. Ein multiprofessionelles Team begleitet die Kinder rund um die Uhr in einem alltagsnahen Umfeld mitten im Dorfzentrum. Neben der sozialpädagogischen Betreuung wird durch einen sozialpsychiatrischen Liaisondienst auch psychologische Hilfe integriert. So können auch Kinder mit psychischen Belastungen direkt in der Gruppe stabil begleitet werden.