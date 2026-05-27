Integrationsunwilligen Eltern drohen Sanktionen

Verpflichtende Teilnahme an Sommerschule

Fix hingegen ist, dass die Sommerschule intensiver zur Sprachförderung genutzt werden soll. „Die Teilnahme daran wird für außerordentliche Schülerinnen und Schüler der Deutschförderklassen und Deutschförderkurse verpflichtend“, informierte die Klubobfrau. Im Rechtsausschuss des Landtags wurde zugleich eine Änderung des Pflichtschulgesetzes diskutiert. Geht es nach den beiden Regierungsparteien, werden die Schulen ihre Deutschförderkurse künftig flexibler an den jeweiligen standortspezifischen Bedarf und die pädagogischen Herausforderungen anpassen und über Ressourcen entscheiden können. Die Gesetzesänderung muss noch im Landtag beschlossen werden.