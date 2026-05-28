Wintersaison: Über 5 Millionen Nächtigungen

Analyse von Experten: Ein gemischtes Bild

Tourismusdirektor Christian Schützinger bezeichnet das Ergebnis als „durchaus respektabel“ und betont das erstmalige Überschreiten der Fünf-Millionen-Grenze bei den Nächtigungen seit der Pandemie. „Das Vorarlberger Winterangebot kommt bei den Gästen gut an“, so seine Schlussfolgerung. Er differenziert jedoch: Der Ferientourismus sei gut gelaufen, während der Geschäftstourismus, speziell im Rheintal, aufgrund der Wirtschaftslage gebremst sei. Bezüglich der Herkunftsmärkte sei das Bild ebenfalls heterogen: Während bei den Herkunftsländern in Mittel- und Osteuropa eine Erholung zu verzeichnen ist, nimmt die Zahl der Urlauber aus der Schweiz und den Niederlanden weiter ab – die Gründe dafür sollen nun analysiert werden.