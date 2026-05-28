Ländle-Gemeinde wird zum Leichtathletik-Mekka

Belgische Nummer eins mit doppeltem Comeback

Trotz der Absage der 25-Jährigen wartet das HYPO-Meeting wie immer mit einem Top-Starterfeld auf. Der Siebenkampf der Damen wird etwa von der belgischen Olympiadritten von 2024 Noor Vidts angeführt. Für die 29-Jährige, deren persönliche Bestleistung (PB) bei 6707 Punkten liegt, ist es eine Rückkehr ins Ländle, nachdem sie ihre ersten zwei Starts in Götzis 2017 und 2018 absolviert hatte. Die Erinnerungen? Gemischt: 2017 wurde sie 18. und knackte mit 6024 Punkten erstmals die magische 6000-Zähler-Schallmauer. 2018 musste sie nach dem Kugelstoßen aufgeben.