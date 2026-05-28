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Ländle-Gemeinde wird zum Leichtathletik-Mekka

Sport-Mix
28.05.2026 06:55
Damian Warner startet bereits zum 13. Mal in Vorarlberg.
Damian Warner startet bereits zum 13. Mal in Vorarlberg.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Etwas mehr als 12.000 Einwohner hat die Vorarlberger Marktgemeinde Götzis. Trotz dieser überschaubaren Größe wird der Ort in einem Atemzug mit Zürich, Paris oder London genannt. Zumindest dann, wenn es um die Leichtathletik geht. Am Wochenende verwandeln die weltbesten MehrkämpferInnen das Mösle-Stadion bereits zum 51. Mal zum Nabel der Leichtathletik-Welt.

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„Unglücklicherweise werde ich heuer nicht in Götzis am Start sein“, hatte Vorjahressiegerin Anna Hall-Slayton am 13. Mai verkündet. Die US-Amerikanerin, die 2025 mit 7032 Punkten im Mösle Meetingrekord markiert hatte, fühlt sich noch nicht bereit für den Einstieg in die Freiluftsaison. „Es bricht mir das Herz, nicht dabei zu sein. Aber es ist die richtige Entscheidung.“

Belgische Nummer eins mit doppeltem Comeback
Trotz der Absage der 25-Jährigen wartet das HYPO-Meeting wie immer mit einem Top-Starterfeld auf. Der Siebenkampf der Damen wird etwa von der belgischen Olympiadritten von 2024 Noor Vidts angeführt. Für die 29-Jährige, deren persönliche Bestleistung (PB) bei 6707 Punkten liegt, ist es eine Rückkehr ins Ländle, nachdem sie ihre ersten zwei Starts in Götzis 2017 und 2018 absolviert hatte. Die Erinnerungen? Gemischt: 2017 wurde sie 18. und knackte mit 6024 Punkten erstmals die magische 6000-Zähler-Schallmauer. 2018 musste sie nach dem Kugelstoßen aufgeben.

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Schweizerin als erste Jägerin
Vidts größte Konkurrentinnen bei ihrem Siebenkampf-Comeback nach zweijähriger Pause am Wochenende? Die Schweizerin Annik Kälin (6639), die Holländerin Emma Oosterwegel (6590), US-Girl Taliyah Brooks (6581) und Sofie Doktor (Hol/6576).

Altstar als sentimentaler Favorit
Im Zehnkampf ist Damian Warner bei seinem 13. Mösle-Start der sentimentale Favorit. Mit einer PB von 9018 Punkten ist der Kanadier auch Nummer eins der Nennliste. Mit Leo Neugebauer (D/8961) und Pierce Lepage (Kan/8909) erwartet den 36-jährigen Routinier aber harte Konkurrenz. In Abwesenheit von Vorjahressieger Sander Skotheim (Nor) gilt aber auch der regierende Hallen-Mehrkampfweltmeister Simon Ehammer (Sz/8575) als ganz heißes Eisen.

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