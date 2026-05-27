Asche auf Kompost entsorgt: Schilfbrand

Am Donnerstag geriet gegen 10 Uhr hinter einem Gasthaus in Götzis eine Schilffläche von rund 150 m² in Brand. Die Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften anrückte, konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Als möglicher Brandherd wird ein Komposthaufen vermutet.