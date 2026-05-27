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Asche auf Kompost entsorgt: Schilfbrand

Vorarlberg
27.05.2026 16:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem Einsatz in Götzis (Vorarlberg) mussten die Florianijünger am Freitagvormittag ausrücken: Dort hatte eine Grünfläche Feuer gefangen, verletzt wurde aber zum Glück niemand. 

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Am Donnerstag geriet gegen 10 Uhr hinter einem Gasthaus in Götzis eine Schilffläche von rund 150 m² in Brand. Die Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften anrückte, konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Als möglicher Brandherd wird ein Komposthaufen vermutet.

Dort hatte der 62-jährige Besitzer der Grünfläche am Morgen Grünmüll entsorgt. Zudem dürfte er aber auch Asche eines am Vortag entzündeten Feuers in einer Feuerschale auf den Komposthaufen geworfen haben. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

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