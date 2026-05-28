91-Jährige kracht in drei Pkw und einen Baum

Eine 91-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch in Lustenau eine Kollisionsserie mit erheblichem Sachschaden ausgelöst. Nachdem sie die Kontrolle über ihren Wagen verloren hatte, touchierte sie mehrere geparkte Autos. Die Frau kam mit leichten Verletzungen davon und wurde ins Spital gebracht.
Die 91-jährige Lenkerin verlor aus bislang unbekannter Ursache – vermutet wird ein medizinischer Notfall – gegen 11.35 Uhr die Herrschaft über ihren Pkw. Sie kam zunächst links von der Fahrbahn ab und streifte ein abgestelltes Auto. In der Folge geriet die Frau mit ihrem Wagen auf die rechte Seite, wo sie zwei weitere parkende Fahrzeuge touchierte und schließlich frontal gegen einen Baum prallte.
Vier Fahrzeuge beschädigt
Die Seniorin erlitt bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Ein bei der Frau durchgeführter Alkotest verlief negativ. An insgesamt vier Fahrzeugen, zwei Begrenzungspfosten sowie dem Baum entstand erheblicher Sachschaden. Zwei der Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom ÖAMTC abgeschleppt werden. Die Bundespolizei stand ebenfalls im Einsatz.
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