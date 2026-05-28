91-Jährige kracht in drei Pkw und einen Baum

Vier Fahrzeuge beschädigt

Die Seniorin erlitt bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Ein bei der Frau durchgeführter Alkotest verlief negativ. An insgesamt vier Fahrzeugen, zwei Begrenzungspfosten sowie dem Baum entstand erheblicher Sachschaden. Zwei der Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom ÖAMTC abgeschleppt werden. Die Bundespolizei stand ebenfalls im Einsatz.