Hobbyboxer muss Ende Juni nochmals in den Ring

Den Vorfall allerdings bestreiten die drei Angeklagten im Prozess vehement: So will der Fahrer zwar von den Schulden gewusst haben. „Aber Schläge gegen das Opfer im Auto habe ich keine gesehen. Nur Wutschnaufen habe ich wahrgenommen.“ Auch der zweite Mitangeklagte will von der Tracht Prügel nichts mitbekommen haben. Den Vorhalt, der tschetschenische Hobbyboxer habe dem Opfer auch noch Tage nach der Tat gedroht, dieses zusammenzuschlagen, bestreitet er ebenso. Laut Verteidiger gibt es weder Lichtbilder noch ärztliche Atteste, die die Verletzungen des mutmaßlichen Opfers belegen. Das wiederum wirft die Frage auf, weshalb der Verprügelte weder ins Spital ging noch sofort Anzeige erstattete.