Austro-Zehnkämpfer bangt um Super-Bestleistung

Bis zum vergangenen Wochenende stand die persönliche Bestleistung des dreifachen Zehnkampfstaatsmeisters Niklas Voss bei 7119 Zählern. Doch beim Meeting in Landquart (Sz) pulverisierte der 25-jährige Vorarlberger diese Marke, steigerte sich um gleich 303 Zähler. In den Rekordlisten scheint dieser Wert allerdings (noch) nicht auf.
„Ehrlich gesagt kamen die 7422 Punkte in Landquart doch ziemlich überraschend für mich“, gesteht Ländle-Zehnkämpfer Niklas Voss. Und das gleich aus mehreren Gründen. „Ich habe vergangenen Sommer mein Sporttechnik-Studium beendet und arbeite jetzt seit Herbst 2025 drei Tage die Woche in Wien.“ Dadurch habe sich zwar an der Intensität des Trainings mit Coach Herwig Grünsteidl wenig geändert. „Aber die Regenerationszeiten sind weniger geworden“, verrät der 25-Jährige. „Jetzt kann es schon mal passieren, dass ich um sieben aus dem Haus gehe und am Abend erst um zehn wieder heimkomme.“
Ein schleichendes Karriereende
Eine Veränderung, die der Zehnkampfstaatsmeister von 2023 und 2024 nicht komplett ausblenden konnte und die eine Entscheidung reifen ließ. „Mein Trainer hat mit Olivia Benesch eine junge Athletin, die sich für die U20-WM qualifizieren will“, erzählt Niklas. „Wir haben dann gesagt, dass ich mich da an sie dranhänge, dieselben Wettkämpfe absolviere und das Jahr noch voll ausnutze, bevor ich ab Herbst dann Vollzeit arbeiten möchte.“
Zwei Zehnkämpfe in 14 Tagen
Doch der Götzner hatte nicht damit gerechnet, dass es 2026 so gut laufen würde. „Landquart war ja nicht mein erster Zehnkampf dieses Jahr. Bereits vor zwei Wochen habe ich in Ulm mit 7098 Punkten gewonnen“, sagt Voss, der damals nur um 21 Punkte unter seiner im Juli 2024 in Regensburg aufgestellten persönlichen Bestleistung (PB) geblieben war. „Dass ich so knapp nach Ulm in Landquart noch besser performe, kam doch sehr überraschend. Zumal ich nach Ulm so Muskelkater hatte, dass ich die letzten zwei Wochen gar nicht viel trainieren konnte.“
Anfrage an Weltverband
Obwohl Voss in Graubünden seine Bestleistung richtiggehend pulverisierte und mit 7422 Punkten Rang drei holte, ist noch unsicher, ob sie Eingang in die Rekordlisten erhält. Der Grund: Beim Weitsprung (5,1 Meter/Sekunde) und beim 100-Meter-Lauf (2,8 m/s) war der Rückenwind zu stark. „Jetzt kann es aber sein, dass mein zweitbester Weitsprung gewertet wird. Da war weniger Wind. Dann würde meine neue persönliche Bestleistung bei 7391 Punkten liegen“, rechnet der Mehrkämpfer, dessen Team deshalb beim Vorarlberger Alexander Razen, dem obersten Regelhüter des Weltverbandes, angefragt hat.
Zukunft ist wieder offen
So oder so war der Auftritt in Landquart mit PBs über 110 Meter Hürden, 400 und 1500 Metern bärenstark und hat Voss nochmals ins Grübeln gebracht, wie es mit der Karriere weitergeht. Sollte seine Leistungsentwicklung so weitergehen, wäre unter Umständen auch einmal ein Start beim legendären HYPO-Mehrkampfmeeting ein Thema. „Das wäre für mich als Götzner natürlich eine Riesenehre“, so Voss. „Ich bleibe da aber gelassen: Wenn es passieren sollte, wird es passieren.“
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