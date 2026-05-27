Austro-Zehnkämpfer bangt um Super-Bestleistung

Zwei Zehnkämpfe in 14 Tagen

Doch der Götzner hatte nicht damit gerechnet, dass es 2026 so gut laufen würde. „Landquart war ja nicht mein erster Zehnkampf dieses Jahr. Bereits vor zwei Wochen habe ich in Ulm mit 7098 Punkten gewonnen“, sagt Voss, der damals nur um 21 Punkte unter seiner im Juli 2024 in Regensburg aufgestellten persönlichen Bestleistung (PB) geblieben war. „Dass ich so knapp nach Ulm in Landquart noch besser performe, kam doch sehr überraschend. Zumal ich nach Ulm so Muskelkater hatte, dass ich die letzten zwei Wochen gar nicht viel trainieren konnte.“