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Aufsteiger Lustenau findet das nächste Puzzlestück

Fußball National
27.05.2026 13:55
Abwehrmann Fabian Gmeiner bleibt bis 2028 ein Austrianer.
Abwehrmann Fabian Gmeiner bleibt bis 2028 ein Austrianer.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Das nächste Puzzlestück in der Kaderplanung des Bundesliga-Aufsteigers vom Rhein ist gefunden. Außenverteidiger Fabian Gmeiner verlängert um zwei Jahre und soll bis Sommer 2028 ein Grün-Weißer bleiben. 

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„Für mich passt hier einfach unglaublich vieles“, sagt der 29-jährige Dornbirner, der im August 2020 von den Sportfreunden Lotte zur Austria gekommen war und seither 178 Pflichtspiele für die Lustenauer bestritten hat.

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Sportchef Alge schwärmt
„Fabian ist für unsere Mannschaft ein enorm wichtiger Spieler – nicht nur aufgrund seiner Qualitäten auf dem Platz. Er geht mit seiner Mentalität voran“, schwärmt Sportchef Dieter Alge über Gmeiner.

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