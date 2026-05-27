Aufsteiger Lustenau findet das nächste Puzzlestück

Das nächste Puzzlestück in der Kaderplanung des Bundesliga-Aufsteigers vom Rhein ist gefunden. Außenverteidiger Fabian Gmeiner verlängert um zwei Jahre und soll bis Sommer 2028 ein Grün-Weißer bleiben.
„Für mich passt hier einfach unglaublich vieles“, sagt der 29-jährige Dornbirner, der im August 2020 von den Sportfreunden Lotte zur Austria gekommen war und seither 178 Pflichtspiele für die Lustenauer bestritten hat.
Sportchef Alge schwärmt
„Fabian ist für unsere Mannschaft ein enorm wichtiger Spieler – nicht nur aufgrund seiner Qualitäten auf dem Platz. Er geht mit seiner Mentalität voran“, schwärmt Sportchef Dieter Alge über Gmeiner.
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