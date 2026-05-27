So viel zahlt Ikea für ehemaligen kika-Standort

Deutlich mehr Arbeitsplätze als vorher

Der Einzug von Ikea markiert das finale Kapitel einer längeren Umbruchphase am Standort. Das ehemalige kika-Einrichtungshaus in Dornbirn wurde im Sommer 2023 im Zuge des damaligen Sanierungsverfahrens der kika/Leiner-Gruppe dauerhaft geschlossen. Von der Schließung in Vorarlberg waren damals rund 50 bis 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, die im Zuge eines bundesweiten Sparprogramms – dem damals insgesamt 23 Filialen zum Opfer fielen – ihre Arbeitsplätze verloren. Mit dem bevorstehenden Umbau wird der traditionsreiche Möbelstandort nach dem längeren Leerstand nun wieder belebt, wobei die Zahl der neu entstehenden Arbeitsplätze die der damaligen Belegschaft deutlich übersteigt.