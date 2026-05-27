So viel zahlt Ikea für ehemaligen kika-Standort

Der Einzug des schwedischen Möbelgiganten Ikea in Vorarlberg nimmt konkrete Formen an. Nach der vertraglichen Einigung im März liegen nun die Details aus dem Grundbuch vor. Für das rund 15.000 Quadratmeter große Areal des ehemaligen kika-Standorts nahe dem Dornbirner Messegelände beläuft sich allein der Brutto-Kaufpreis auf 27,6 Millionen Euro.
Nach Abzug der Umsatzsteuer verbleibt ein Netto-Kaufpreis von 23 Millionen Euro, was einem Quadratmeterpreis von rund 1900 Euro entspricht. Neben dem bisherigen Eigentümer des verwaisten Gebäudes, der Grazer Immobiliengruppe Supernova, profitiert auch die öffentliche Hand unmittelbar von dem Deal: Durch die Grunderwerbssteuer (966.000 Euro) und die Gebühren für die Eintragung ins Grundbuch (rund 303.600 Euro) fließen knapp 1,27 Millionen Euro an den Staat.
Baustart im Herbst, Eröffnung für 2027 geplant
Die Gesamtinvestitionen für den neuen Standort beziffert das Unternehmen auf rund 65 Millionen Euro. Da das bestehende Gebäude bereits über drei Jahrzehnte alt ist, steht eine umfassende Modernisierung an. Die Gebäudestruktur bleibt zwar erhalten, das Innenleben wird jedoch komplett neu gestaltet. Das Genehmigungsverfahren für den Umbau läuft bereits. Verläuft alles nach Plan, sollen die Bauarbeiten im September oder Oktober dieses Jahres beginnen.
Kompakteres Konzept auf fünf Etagen
In Dornbirn entsteht ein im internationalen Vergleich etwas kompakteres Ikea-Haus. Auf einer Gesamtnutzfläche von 16.000 Quadratmetern, aufgeteilt auf fünf Stockwerke, werden drei Ebenen für den Verkauf genutzt. Die restlichen zwei Etagen sind für Verwaltung und Logistik reserviert. Mit dem neuen Standort schafft das Unternehmen rund 170 Arbeitsplätze in der Region. Die Eröffnung ist für den Herbst 2027 anvisiert, der Recruiting-Prozess für das neue Team soll im Frühjahr desselben Jahres anlaufen.
Deutlich mehr Arbeitsplätze als vorher
Der Einzug von Ikea markiert das finale Kapitel einer längeren Umbruchphase am Standort. Das ehemalige kika-Einrichtungshaus in Dornbirn wurde im Sommer 2023 im Zuge des damaligen Sanierungsverfahrens der kika/Leiner-Gruppe dauerhaft geschlossen. Von der Schließung in Vorarlberg waren damals rund 50 bis 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, die im Zuge eines bundesweiten Sparprogramms – dem damals insgesamt 23 Filialen zum Opfer fielen – ihre Arbeitsplätze verloren. Mit dem bevorstehenden Umbau wird der traditionsreiche Möbelstandort nach dem längeren Leerstand nun wieder belebt, wobei die Zahl der neu entstehenden Arbeitsplätze die der damaligen Belegschaft deutlich übersteigt.
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