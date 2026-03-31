Alle 62 Top-Verdiener des ORF auf einen Blick

Die Debatte um die Top-Gehälter im ORF nimmt mit dem brandaktuellen Transparenzbericht Fahrt auf: auch heuer wieder mussten alle Mitarbeiter, die mehr als 170.000 Euro brutto im Jahr verdienen, ausgewiesen werden. Wir haben die Liste.
Auf Platz 1 findet sich erwartungsgemäß Projektleiter Pius Strobl, der mitten einem Skandal rund um den zurückgetretenen Platz 2 (Roland Weißmann) steckt. Auf Platz 3 der unfreiwillig gegangene Sportchef Johannes Aigelsreiter, der noch dazu um 114.000 Euro MEHR verdiente als im Vorjahr..
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