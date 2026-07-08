36,8 Millionen! US-Fußballer brachen TV-Rekord

Das dramatische WM-Achtelfinale der USA gegen Belgien hat TV-Geschichte geschrieben. Trotz des sportlichen Ausscheidens verzeichnete der US-Sender Fox am Montag die höchste Einschaltquote für ein Fußballspiel in der Geschichte des US-Fernsehens.
Wie der Sender nach den vorläufigen Quoten am Dienstag mitteilte, verfolgten im Schnitt 30 Millionen Menschen das bittere 1:4 der US-Boys in Seattle. In der absoluten Spitzenzeit (zwischen 21.15 und 21.30 Uhr Ortszeit an der US-Ostküste) schalteten sogar mehr als 36,8 Millionen Zuschauer gleichzeitig ein.
Zur Info: Die beiden Fernsehsender, die die WM-Spiele in den USA übertragen, sind der Sender Fox (für das englischsprachige Publikum) und der Sender Telemundo für die spanisch sprechenden Amerikaner.
Mit diesem Mega-Interesse übertraf die Partie sogar den erst in der Vorwoche aufgestellten Rekord: Das Sechzehntelfinale der USA gegen Bosnien-Herzegowina hatten 26,4 Millionen Menschen vor den Bildschirmen verfolgt.
US-Männer übertrafen US-Frauen
Schon das erste Spiel des US-Teams, der 4:1-Sieg gegen Paraguay, erreichte knapp 28 Millionen Fernsehzuschauer in den USA – davon 18 Millionen auf Fox und knapp 10 Millionen auf Telemundo. Damit wurde der elf Jahre alte Quotenrekord für ein Fußballspiel im US-Fernsehen geknackt. Spitzenreiter bis zu diesem Zeitpunkt war die amerikanische Frauen-Nationalmannschaft. Beim WM-Endspiel 2015 gegen Japan in Kanada schauten stolze 25 Millionen US-Bürger zu.
Superbowl übertrifft alles
Die höchste Einschaltquote im US-Fernsehen hat jedoch nach wie vor das NFL-Finale im American Football. Den Superbowl im Februar zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks verfolgten heuer 125 Millionen US-Bürger im Fernsehen. Der bisherige Rekord liegt hier aus dem Jahr 2025 (127,7 Millionen).
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