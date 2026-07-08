36,8 Millionen! US-Fußballer brachen TV-Rekord

US-Männer übertrafen US-Frauen

Schon das erste Spiel des US-Teams, der 4:1-Sieg gegen Paraguay, erreichte knapp 28 Millionen Fernsehzuschauer in den USA – davon 18 Millionen auf Fox und knapp 10 Millionen auf Telemundo. Damit wurde der elf Jahre alte Quotenrekord für ein Fußballspiel im US-Fernsehen geknackt. Spitzenreiter bis zu diesem Zeitpunkt war die amerikanische Frauen-Nationalmannschaft. Beim WM-Endspiel 2015 gegen Japan in Kanada schauten stolze 25 Millionen US-Bürger zu.