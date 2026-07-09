Patriot-Raketen: Was nützt Kiew die Trump-Zusage?

Drohnen als Trumpf

Mit der Drohnentechnik als Trumpf steht sie derzeit militärisch besser da als in den vergangenen Jahren. Aus eigener Anstrengung schaffte es Kiew, Russlands Ölindustrie und Rüstungsfabriken weit hinter der Front zu treffen. Diese Fähigkeiten sollen noch vertieft werden: In Ankara wurde mit Deutschland eine Vereinbarung zur gemeinsamen Produktion von Drohnen des Typs Bars unterzeichnet. Diese können mit einer Reichweite bis zu 800 Kilometer Ziele tief in Russland treffen.