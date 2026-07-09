Sieben Kätzchen aus verlassenem Pool gerettet

Sieben Kätzchen in leerem Pool

Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus. Bei der Erkundung des unübersichtlichen und verlassenen Areals stießen sie in einem ausgedienten und leeren Swimmingpool auf sieben sehr junge Katzen. Diese waren in das Becken geraten, konnten sich aber aus eigener Kraft nicht mehr befreien und saßen fest.