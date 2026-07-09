Sieben Kätzchen aus verlassenem Pool gerettet

Lautes Mauzen, das aus einem verwilderten Grundstück drang, hat zu sieben in Not geratenen Samtpfoten geführt. Die Kätzchen waren in den leeren, verlassenen Pool des Anwesens in Schwechat in Niederösterreich geraten und hatten keine Chance, sich selbst zu befreien. Die Feuerwehr rückte zur Rettung an.
Der Mittwoch stand für die freiwilligen Helfer ganz im Zeichen des Tierschutzes. Denn zunächst hatte sich eine Schlange in einen Lichtschacht verirrt, wurde befreit und in die Freiheit entlassen.
Wenig später folgte auch schon die nächste Alarmierung zu einer Tierrettung im Stadtgebiet. Eine Anwohnerin hatte von einem benachbarten, verwilderten Grundstück wiederholt lautes und verzweifeltes Miauen gehört und die Feuerwehr verständigt.
Sieben Kätzchen in leerem Pool
Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus. Bei der Erkundung des unübersichtlichen und verlassenen Areals stießen sie in einem ausgedienten und leeren Swimmingpool auf sieben sehr junge Katzen. Diese waren in das Becken geraten, konnten sich aber aus eigener Kraft nicht mehr befreien und saßen fest.
Rettung und Transport ins Tierheim Brunn
Die Rettung der jungen Samtpfoten wurde von den Feuerwehrleuten behutsam und professionell durchgeführt. Mit einem Kescher wurden die Kätzchen einzeln und sicher aus ihrer misslichen Lage befreit und aus dem Pool gehoben. Im Anschluss wurden die Kätzchen zur weiteren Versorgung in das Tierheim Brunn gebracht.
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