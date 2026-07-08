Orbán-Staatsfunk entschuldigt sich für „Lügen“

Der wichtigste Staatssender M1 zeigte am Dienstagabend ein schwarzes Bild mit einer Entschuldigung. „Die öffentlich-rechtlichen Medien dürfen nicht lügen. Es tut uns leid, dass wir es so lange getan haben“, war zu lesen. Die staatlichen Medien würden nun reformiert, um Unabhängigkeit und Vertrauenswürdigkeit zu gewährleisten. Das Nachrichtenprogramm sei daher ausgesetzt. „Bleiben Sie dran“, hieß es weiter. Später am Abend wurde der Sendebetrieb ohne Nachrichtensendungen wieder aufgenommen.