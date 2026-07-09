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Ex-Austrianer kommt

Die Transfer-Offensive des GAK geht munter weiter

Bundesliga
09.07.2026 13:33
Petar Markovic wechselt zum GAK
Petar Markovic wechselt zum GAK(Bild: AK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Transfer-Offensive des GAK geht munter weiter: Abwehrtalent und Ex-Austrianer Petar Markovic wechselt zu den Grazern.

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Der 20-jährige Innenverteidiger kommt vom FC Bologna, für den er nach seinem Wechsel von der Wiener Austria 2024 in den vergangenen zwei Jahren in der höchsten italienischen Nachwuchs-Liga (Primavera) spielte.

„Kann richtig gut kicken“
Beim GAK erhielt Markovic laut Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Donnerstag einen Dreijahresvertrag. „Mit Petar konnten wir ein großes Nachwuchstalent von unserem Weg überzeugen und für die nächsten drei Jahre fix von Bologna verpflichten. Mit seinen 1,94 m bringt Petar Größe und Kopfballstärke mit, er kann aber auch richtig gut ‘kicken‘. Auch wenn er hinter unseren gestandenen Innenverteidigern als Herausforderer reingeht, traue ich ihm sehr schnell einen großen Entwicklungsschritt zu“, sagte Sportdirektor Tino Wawra.

Markovic: „Ich freue mich sehr, bei einem so traditionsreichen Verein in der Bundesliga langfristig unterschrieben zu haben. Für mich ist das der perfekte Schritt in meiner Entwicklung. Ich will mich hier durchsetzen und im Profifußball ankommen.“

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