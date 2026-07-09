Die Transfer-Offensive des GAK geht munter weiter

„Kann richtig gut kicken“

Beim GAK erhielt Markovic laut Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Donnerstag einen Dreijahresvertrag. „Mit Petar konnten wir ein großes Nachwuchstalent von unserem Weg überzeugen und für die nächsten drei Jahre fix von Bologna verpflichten. Mit seinen 1,94 m bringt Petar Größe und Kopfballstärke mit, er kann aber auch richtig gut ‘kicken‘. Auch wenn er hinter unseren gestandenen Innenverteidigern als Herausforderer reingeht, traue ich ihm sehr schnell einen großen Entwicklungsschritt zu“, sagte Sportdirektor Tino Wawra.