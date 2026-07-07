„Sendung mit der Maus“-Forscherin verunglückt

„Wie brasilianische Medien berichten und wir mit großer Bestürzung aufnahmen, kam die renommierte Ameisenbären-Forscherin Lydia Möcklinghoff bei einem Flugzeugabsturz auf dem Weg ins Pantanal ums Leben. Auch der Pilot Henrique Martin verstarb bei dem Unglück“, so der der Zoo Dortmund.