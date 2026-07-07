„Sendung mit der Maus“-Forscherin verunglückt

Die deutsche Zoologin, Wissenschaftsjournalistin und Ameisenbär-Forscherin Lydia Möcklinghoff ist tot. Die 45-Jährige kam am 3. Juli bei einem Flugzeugabsturz in Brasilien ums Leben. Auch der Pilot der Maschine starb bei dem Unglück.
Möcklinghoff war seit vielen Jahren im brasilianischen Pantanal tätig. Dort erforschte sie vor allem Große Ameisenbären und galt international als eine der bekanntesten Expertinnen auf diesem Gebiet.
Einem breiteren Publikum wurde sie durch ihre Medienarbeit bekannt, unter anderem durch Beiträge für die „Sendung mit der Maus“.
„Wie brasilianische Medien berichten und wir mit großer Bestürzung aufnahmen, kam die renommierte Ameisenbären-Forscherin Lydia Möcklinghoff bei einem Flugzeugabsturz auf dem Weg ins Pantanal ums Leben. Auch der Pilot Henrique Martin verstarb bei dem Unglück“, so der der Zoo Dortmund.
„Danke für deine Freundlichkeit“
Auch auf ihrem Instagram-Account wurde ihr Tod mit bewegenden Worten bestätigt. Dort hieß es unter anderem: „Vielen Dank für deine unerschöpfliche Neugier und deine Freundlichkeit.“ Zahlreiche Menschen drückten in den Kommentaren ihre Trauer aus.
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