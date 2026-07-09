Jennifer Lopez verblüfft alle mit diesem Wow-Kleid

Jennifer Lopez (56) macht derzeit genau das, was sie am besten kann: für Aufsehen sorgen. Kaum ein Tag vergeht, an dem der US-Superstar bei der Paris Fashion Week nicht mit einem neuen spektakulären Look alle Blicke auf sich zieht. Eines scheint dabei klar: Je gewagter das Outfit, desto größer der Auftritt.
Paris hat eine neue Fashion-Königin: Jennifer Lopez sorgt bei der Modewoche mit einem atemberaubenden Look nach dem anderen für Aufsehen – und zeigt, warum sie seit Jahrzehnten zu den größten Stil-Ikonen gehört.
Besonders viel Aufmerksamkeit zog die Sängerin und Schauspielerin bei der Haute-Couture-Show der griechischen Designerin Celia Kritharioti auf sich. Lopez erschien in einer transparenten Dessous-Robe, die über und über mit funkelnden Glitzersteinen und Blümchen besetzt war.
Der absolute Blickfang: ein extrem tiefes Dekolleté, das ihre berühmten Kurven eindrucksvoll in Szene setzte.Doch damit nicht genug.
Jennifer Lopez setzt bei Paris Fashion Week auf XXL-Ausschnitte
Auch bei der Show des libanesischen Star-Designers Zuhair Murad sorgte Jennifer Lopez für Begeisterung unter Fotografen. Die zweimalige Ex-Frau von Ben Affleck erschien in einem weißen Mini-Blazer mit einem Ausschnitt bis fast zum Bauchnabel. Dazu kombinierte sie einen Fransenrock, der ebenfalls viel Haut zeigte. Eine schwarze Schleife am Oberteil setzte zwar einen modischen Akzent – verdeckte aber kaum etwas.
Begleitet wurde die Sängerin diesmal von ihrer Schwester Lynda Lopez (55), die nur selten gemeinsam mit dem Weltstar in der Öffentlichkeit zu sehen ist.
Corsage, Federn und viel Glamour
Auch zwischen den Fashion-Shows wechselte Jennifer Lopez scheinbar mühelos von einem Hingucker zum nächsten. In einem olivgrünen Corsage-Top, das ihre Silhouette perfekt betonte, zog sie erneut alle Blicke auf sich.
Ein weiterer Höhepunkt war ihr Auftritt in einem Look aus der Ready-to-Wear-Kollektion Herbst 2026 von Michael Kors. Über einem schlichten schwarzen BH trug Lopez eine voluminöse weiße Jacke mit auffälligen Straußenfedern – ein extravagantes Fashion-Statement, das perfekt zum Glamour der Paris Fashion Week passte.
Jennifer Lopez bleibt die Königin der spektakulären Auftritte
Ob auf dem roten Teppich, bei Filmpremieren oder in der ersten Reihe der größten Modenschauen der Welt: Jennifer Lopez versteht es seit Jahrzehnten, sich gekonnt in Szene zu setzen.
Auch mit 56 Jahren beweist die Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin, dass sie modisch weiterhin zu den größten Hinguckern der internationalen Promi-Welt gehört.
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