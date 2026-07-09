Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Paris im J.Lo-Fieber

Jennifer Lopez verblüfft alle mit diesem Wow-Kleid

Society International
09.07.2026 13:06
Jennifer Lopez weiß, wie man alle Blicke auf sich zieht: Bei der Paris Fashion Week sorgt die ...
Jennifer Lopez weiß, wie man alle Blicke auf sich zieht: Bei der Paris Fashion Week sorgt die 56-Jährige mit ihren gewagten Looks täglich für neue Hingucker.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / Laurent VU, AFP/BEHROUZ MEHRI)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Jennifer Lopez (56) macht derzeit genau das, was sie am besten kann: für Aufsehen sorgen. Kaum ein Tag vergeht, an dem der US-Superstar bei der Paris Fashion Week nicht mit einem neuen spektakulären Look alle Blicke auf sich zieht. Eines scheint dabei klar: Je gewagter das Outfit, desto größer der Auftritt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Paris hat eine neue Fashion-Königin: Jennifer Lopez sorgt bei der Modewoche mit einem atemberaubenden Look nach dem anderen für Aufsehen – und zeigt, warum sie seit Jahrzehnten zu den größten Stil-Ikonen gehört.

Jennifer Lopez macht Paris gerade zu ihrer persönlichen Bühne.
Jennifer Lopez macht Paris gerade zu ihrer persönlichen Bühne.(Bild: AFP/BEHROUZ MEHRI)
Bei der Fashion Week reiht der Superstar einen Wow-Auftritt an den nächsten – und beweist einmal ...
Bei der Fashion Week reiht der Superstar einen Wow-Auftritt an den nächsten – und beweist einmal mehr, dass sie den großen Glamour perfekt beherrscht.(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)

Besonders viel Aufmerksamkeit zog die Sängerin und Schauspielerin bei der Haute-Couture-Show der griechischen Designerin Celia Kritharioti auf sich. Lopez erschien in einer transparenten Dessous-Robe, die über und über mit funkelnden Glitzersteinen und Blümchen besetzt war.

Der absolute Blickfang: ein extrem tiefes Dekolleté, das ihre berühmten Kurven eindrucksvoll in Szene setzte.Doch damit nicht genug.

Jennifer Lopez zog bei der Haute-Couture-Show von Celia Kritharioti mit einer transparenten Robe ...
Jennifer Lopez zog bei der Haute-Couture-Show von Celia Kritharioti mit einer transparenten Robe voller Glitzersteine alle Blicke auf sich.(Bild: AFP/BEHROUZ MEHRI)
Das funkelnde Couture-Kleid setzte vor allem J.Los tiefes XXL-Dekolleté spektakulär in Szene – ...
Das funkelnde Couture-Kleid setzte vor allem J.Los tiefes XXL-Dekolleté spektakulär in Szene – einer der auffälligsten Looks der Paris Fashion Week.(Bild: AFP/BEHROUZ MEHRI)
Mit ihrem glamourösen Auftritt bewies Jennifer Lopez einmal mehr ihr Gespür für große ...
Mit ihrem glamourösen Auftritt bewies Jennifer Lopez einmal mehr ihr Gespür für große Fashion-Momente – und sorgte in der Front Row für einen echten Wow-Effekt.(Bild: AFP/BEHROUZ MEHRI)

Jennifer Lopez setzt bei Paris Fashion Week auf XXL-Ausschnitte
Auch bei der Show des libanesischen Star-Designers Zuhair Murad sorgte Jennifer Lopez für Begeisterung unter Fotografen. Die zweimalige Ex-Frau von Ben Affleck erschien in einem weißen Mini-Blazer mit einem Ausschnitt bis fast zum Bauchnabel. Dazu kombinierte sie einen Fransenrock, der ebenfalls viel Haut zeigte. Eine schwarze Schleife am Oberteil setzte zwar einen modischen Akzent – verdeckte aber kaum etwas.

Begleitet wurde die Sängerin diesmal von ihrer Schwester Lynda Lopez (55), die nur selten gemeinsam mit dem Weltstar in der Öffentlichkeit zu sehen ist.

Jennifer Lopez ließ auch bei der Show von Star-Designer Zuhair Murad die Kameras heißlaufen – im ...
Jennifer Lopez ließ auch bei der Show von Star-Designer Zuhair Murad die Kameras heißlaufen – im weißen Mini-Blazer mit XXL-Ausschnitt bis fast zum Bauchnabel.(Bild: APA-Images / Action Press / Jean-Marc Haedrich)
Dazu kombinierte die Sängerin einen frechen Fransenrock. Die schwarze Schleife setzte zwar einen ...
Dazu kombinierte die Sängerin einen frechen Fransenrock. Die schwarze Schleife setzte zwar einen eleganten Akzent, verdeckte aber kaum etwas.(Bild: EPA/TERESA SUAREZ)

Corsage, Federn und viel Glamour
Auch zwischen den Fashion-Shows wechselte Jennifer Lopez scheinbar mühelos von einem Hingucker zum nächsten. In einem olivgrünen Corsage-Top, das ihre Silhouette perfekt betonte, zog sie erneut alle Blicke auf sich.

Jennifer Lopez nutzte eine Pause zwischen ihren Fashion-Week-Terminen für einen Spaziergang ...
Jennifer Lopez nutzte eine Pause zwischen ihren Fashion-Week-Terminen für einen Spaziergang durch Paris – an ihrer Seite: Schwester Lynda Lopez.(Bild: APA-Images / Action Press / Cyril Pecquenard)

Ein weiterer Höhepunkt war ihr Auftritt in einem Look aus der Ready-to-Wear-Kollektion Herbst 2026 von Michael Kors. Über einem schlichten schwarzen BH trug Lopez eine voluminöse weiße Jacke mit auffälligen Straußenfedern – ein extravagantes Fashion-Statement, das perfekt zum Glamour der Paris Fashion Week passte.

Ein schwarzer BH, darüber eine voluminöse weiße Jacke mit Straußenfedern: Jennifer Lopez setzte ...
Ein schwarzer BH, darüber eine voluminöse weiße Jacke mit Straußenfedern: Jennifer Lopez setzte in Paris einmal mehr auf einen spektakulären Hingucker-Look.(Bild: APA-Images / Action Press / Cyril Pecquenard)

Jennifer Lopez bleibt die Königin der spektakulären Auftritte
Ob auf dem roten Teppich, bei Filmpremieren oder in der ersten Reihe der größten Modenschauen der Welt: Jennifer Lopez versteht es seit Jahrzehnten, sich gekonnt in Szene zu setzen.

Lesen Sie auch:

Jennifer Lopez sorgte in Paris mit einem XXL-Dekolleté für Aufsehen.
Sängerin rockt Paris
Jennifer Lopez: Dieses Dekolleté ist der Hammer!
Sängerin rockt Paris
Jennifer Lopez: Dieses Dekolleté ist der Hammer!
Jennifer Lopez ließ sich im Gespräch mit ihrem „Office Romance“-Kollegen Brett Goldstein zu ...
„Hätte mit jedem ...“
Hui! Jennifer Lopez macht pikante Sex-Beichte
„Hätte mit jedem ...“
Hui! Jennifer Lopez macht pikante Sex-Beichte
Jennifer Lopez und Brett Goldstein in „Office Romance“
20 Millionen Abrufe!
„Office Romance“ mit Jennifer Lopez der totale Hit
20 Millionen Abrufe!
„Office Romance“ mit Jennifer Lopez der totale Hit
Was für Bauchmuskeln!
Jennifer Lopez sorgt im Bikini für Schnappatmung
Jennifer Lopez weiß, wie sie selbst beim Shopping einen hollywoodreifen Auftritt hinlegt.
Sexy Streetstyle
Jennifer Lopez mit Mega-Dekolleté beim Shopping
Sexy Streetstyle
Jennifer Lopez mit Mega-Dekolleté beim Shopping
Jennifer Lopez lieferte in Italien nicht nur eine heiße Show ab, sie gab auch pikante Details zu ...
„Manchmal mag ich ...“
Jennifer Lopez packt über ihre Sex-Vorlieben aus
„Manchmal mag ich ...“
Jennifer Lopez packt über ihre Sex-Vorlieben aus

Auch mit 56 Jahren beweist die Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin, dass sie modisch weiterhin zu den größten Hinguckern der internationalen Promi-Welt gehört.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
09.07.2026 13:06
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Jennifer Lopez
Paris
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
154.855 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
126.803 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
89.406 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1187 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1003 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Salzburg
Burkiniverbot in Hotelpool „ist Diskriminierung“
822 mal kommentiert
Die Betroffenen wurden „aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses diskriminiert“, urteilte nun das ...
Mehr Society International
Paris im J.Lo-Fieber
Jennifer Lopez verblüfft alle mit diesem Wow-Kleid
„Heilung“ von Lively
Nach der Schlammschlacht bricht Baldoni Schweigen!
Neue Liebe nach Show
Nadja macht Bachelor Sebastian schwere Vorwürfe
Verlust für Musikwelt
Britische Sängerin Bonnie Tyler (75) gestorben
Schockierendes Ehe-Aus
Margaret Qualley und Jack Antonoff getrennt!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf