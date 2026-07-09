Jennifer Lopez verblüfft alle mit diesem Wow-Kleid

Jennifer Lopez setzt bei Paris Fashion Week auf XXL-Ausschnitte

Auch bei der Show des libanesischen Star-Designers Zuhair Murad sorgte Jennifer Lopez für Begeisterung unter Fotografen. Die zweimalige Ex-Frau von Ben Affleck erschien in einem weißen Mini-Blazer mit einem Ausschnitt bis fast zum Bauchnabel. Dazu kombinierte sie einen Fransenrock, der ebenfalls viel Haut zeigte. Eine schwarze Schleife am Oberteil setzte zwar einen modischen Akzent – verdeckte aber kaum etwas.