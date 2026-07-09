Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Selbst überrascht!“

Diese Sensation war erst Caro Bredlingers Beginn!

Sport-Mix
09.07.2026 13:25
Caroline Bredlinger
Caroline Bredlinger(Bild: Martina Albel)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

„Ich habe einfach geschaut, was passiert“, fasste Caroline Bredlinger ihre 1500-m-Sensation von Lignano ganz cool zusammen, „irgendwie bin ich jetzt überrascht!“ Nicht nur sie, die ganze Leichtathletik-Fachwelt staunt! Auf Anhieb lief die 800-m-Spezialistin 4:04,63 – nur knapp am 30 Jahre altem ÖLV-Rekord vorbei!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Theresia Kiesl hatte mit ihrem Rekordlauf von 4:03,02 bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996 über 1500 m die Bronze-Medaille gewonnen, zwei Jahre später war sie Hallen-Europameisterin in Valencia mit 4:13,62. Fasst man die Freiluft- und Hallenzeiten zusammen, gehörten der Oberösterreicherin im ÖLV-Bereich vor Caro Bredlingers Rennen in Lignano allein die 27 besten Zeiten (bis 4:11,07). Zuletzt lief sie demnach vor 28 Jahren eine Zeit unter 4:10. 1998 hatte sie abrupt ihre Karriere beendet – aus welchen Gründen auch immer.

Lesen Sie auch:
Caroline Bredlinger
Sensationeller Lauf
Caro Bredlinger streift 30 Jahre alten ÖLV-Rekord
08.07.2026

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel!
Jetzt aber kommt Caroline Bredlinger! Ihre Mutter hatte ihr in Lignano schon eine Richtlinie für 4:07 mitgegeben. Aber dass sie ihre heuer in der Halle fixierte persönliche Bestzeit von 4:16,31 derart pulverisieren würde, hätte man kaum gedacht. Das kam schon wie ein Blitz aus heiterem Himmel.

Caroline Bredlinger unterwegs zur Sensation. (6. vo. li.)
Caroline Bredlinger unterwegs zur Sensation. (6. vo. li.)(Bild: Meeting Lignano)

„Die ersten 1000 m haben sich für mich eigentlich recht locker angefühlt, denn das ist ja zu den 800-m-Zeiten ein ziemlich langsames Tempo. Und im Training laufe ich 1000 m schon um die 2:50 Minuten. Die letzten 400 m aber haben dann schon wehgetan.“ Dennoch lief sie die letzten 200 m noch sensationell und kam so auf den dritten Platz.

Und das war ihr erstes ernsthaften 1500-m-Rennen im Freien! Danach ist es sehr wahrscheinlich, dass sie von 2027 an durchaus häufiger auf die längere Distanz geht. Ein Wechsel zwischen 800 m und 1500 m kommt ja häufig genug vor. Und die Burgenländerin hat in Lignano gleich gezeigt, dass sie das Potenzial für eine Zeit unter 4:00 Minuten hat. Man darf gespannt sein!

Am Freitag folgt Lisa Redlinger
Hat sich Caro Bredlinger also dem (etwas umstrittenen) ÖLV-Rekord über 1500 m genähert, könnte am Freitag ein nächster Paukenschlag in diese Richtung folgen. Lisa Redlinger läuft in Tübingen die 5000 m und hat zuletzt bewiesen, dass sie den ÖLV-Rekord von Susanne Pumper (15:10,54/2001) löschen kann. Seit der Track Night Vienna ist die Vorarlbergerin schon mit 15:12,03 Nummer 2 der „ewigen“ ÖLV-Bestenliste über 5000 m.

Lisa Redlinger greift heute in Tübingen an.
Lisa Redlinger greift heute in Tübingen an.(Bild: Agentur DIENER / Martin Hörmandinger)

Großartig, was sich derzeit im Mittel- und Langstreckenbereich bei den österreichischen Läuferinnen tut. In dieses erfreuliche Bild passt auch der 3000-m-Lauf von Cordula Lassacher am vergangenen Wochenende in Löwen, wo sie 9:12,88 lief. Damit rückte sie auf den sechsten Platz der „ewigen“ ÖLV-Bestenliste vor, die von Susanne Pumper (8:47,04) und Theresia Kiesl (8:55,56) angeführt wird 

Williams als Siegerin in Lignano, Lindner (li.) Dritte.
Williams als Siegerin in Lignano, Lindner (li.) Dritte.(Bild: Meeting Lignano)
Siegerehrung für Christania Williams.
Siegerehrung für Christania Williams.(Bild: Meeting Lignano)

Sieg für Christania Williams
Und noch ein weiterer kleiner Foto-Nachtrag vom großen Abend der österreichischen Leichtathletik in Lignano: Christiana Williams hatte die 100 m in 11,26 gewonnen, ihrer schnellsten Zeit, seitdem sie für Österreich startet. Leni Lindner wurde Dritte in 11,35.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
09.07.2026 13:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
154.855 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
126.803 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
89.406 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1187 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1003 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Salzburg
Burkiniverbot in Hotelpool „ist Diskriminierung“
822 mal kommentiert
Die Betroffenen wurden „aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses diskriminiert“, urteilte nun das ...
Mehr Sport-Mix
„Selbst überrascht!“
Diese Sensation war erst Caro Bredlingers Beginn!
Torstein Traeen:
Vor vier Jahren hatte er Krebs, nun trägt er Gelb
Sport Tv Logo
Kombiniererin Gruber
„Uns wurde das größte Ziel im Sport genommen“
Sensationeller Lauf
Caro Bredlinger streift 30 Jahre alten ÖLV-Rekord
Segeln
Prettner/Flachberger feiern EM-Wettfahrtsieg!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf