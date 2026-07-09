Diese Sensation war erst Caro Bredlingers Beginn!

Theresia Kiesl hatte mit ihrem Rekordlauf von 4:03,02 bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996 über 1500 m die Bronze-Medaille gewonnen, zwei Jahre später war sie Hallen-Europameisterin in Valencia mit 4:13,62. Fasst man die Freiluft- und Hallenzeiten zusammen, gehörten der Oberösterreicherin im ÖLV-Bereich vor Caro Bredlingers Rennen in Lignano allein die 27 besten Zeiten (bis 4:11,07). Zuletzt lief sie demnach vor 28 Jahren eine Zeit unter 4:10. 1998 hatte sie abrupt ihre Karriere beendet – aus welchen Gründen auch immer.