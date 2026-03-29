Iran-Eskalation: „Müssen es an Kunden weitergeben“

Weiterhin hagelt es Bomben im Nahen Osten. Während der Iran US-Militärstützpunkte in umliegenden Staaten attackiert, nehmen Israel und die USA laufend Ziele im Iran und dem Libanon ins Visier. Trotz Versuchen von US-Präsident Donald Trump, der von Verhandlungen spricht, den Krieg kleinzureden, explodieren die Ölpreise.