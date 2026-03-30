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Mit Bauchgefühl: Immer mehr Frauen reisen allein

Leben
30.03.2026 16:08
Egal, welchen Alters: Deutlich mehr Frauen erkunden die Welt allein als Männer.
Egal, welchen Alters: Deutlich mehr Frauen erkunden die Welt allein als Männer.(Bild: Shutter2U - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Die Österreicherin Leonie Buchegger ist 22, die Deutsche Margot Flügel-Anhalt 72. Was sie verbindet? Das Reisen! Konkret: das Reisen quer durch die Welt – und zwar allein. Was Solo-Urlaube anbelangt, sind Frauen deutlich mutiger als Männer: Weltweit machen sie bereits 71 Prozent aller Alleinreisenden aus, Tendenz steigend. Doch parallel steigen auch die Sicherheitsbedenken.

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Weibliche Alleinreisende sind eines der am stärksten wachsenden Segmente der gesamten Tourismusbranche: Frauen reisen heutzutage solo häufiger, weiter und selbstbewusster als je zuvor. Die diversen Social-Media-Plattformen sind voll von Berichten, Reels und Videos von Solo-Urlauberinnen quer über die ganze Welt verteilt; Influencer geben nur allzu gern ständige Up-Dates zu ihren Reisen allein.

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