Mit Bauchgefühl: Immer mehr Frauen reisen allein

Die Österreicherin Leonie Buchegger ist 22, die Deutsche Margot Flügel-Anhalt 72. Was sie verbindet? Das Reisen! Konkret: das Reisen quer durch die Welt – und zwar allein. Was Solo-Urlaube anbelangt, sind Frauen deutlich mutiger als Männer: Weltweit machen sie bereits 71 Prozent aller Alleinreisenden aus, Tendenz steigend. Doch parallel steigen auch die Sicherheitsbedenken.