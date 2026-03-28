Dünger-Krise: „Schmerzgrenze ist bereits erreicht“

Und wieder zeigt sich, wie stark unser gesamtes Wirtschaftssystem von fossilen Brennstoffen abhängig ist. In der Landwirtschaft schrillen mit Blick auf Düngerpreise die Alarmglocken. Die „Krone“ hat nachgeforscht, warum diese so stark gestiegen sind und wie sich die Krise auf die heimischen Bauern auswirkt.