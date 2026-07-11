Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schule wird saniert

Gemeinde baut auf Straßen und den Nachwuchs

Kärnten
11.07.2026 16:00
(Bild: Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

1,4 Millionen Euro fließen in die Sanierung der Schule in Egg in Hermagor. Seit Jahren wird das Bauprojekt diskutiert und geplant, mit Ferienbeginn sind die Baumaschinen bereits angefahren.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ohne entsprechende Infrastruktur haben es kleinere oder ländliche Gemeinden schwer. Deswegen investiert die Gemeinde Hermagor auch heuer wieder in das Straßen- und Wegenetz.

Die Ortsdurchfahrt Presseggersee auf der Paßriacher Landesstraße wird von der Straßenbauabteilung des Landes saniert. Dabei wird – auf Kosten der Gemeinde – auch gleich der Gehweg erneuert. Ein frisches Gesicht bekommt auch der überregionalen Radweg R3 zwischen Postran und Möderndorf. Kostenpunkt für Land und Kommune: 450.000 Euro. „Aber ohne effizientes Wirtschaften in unserer Gemeinde wären die dafür notwendigen Beiträge der Gemeinde nicht aufzubringen und somit auch die Umsetzung nicht möglich gewesen“, betont Bürgermeister Leopold Astner.

Bürgermeister Astner darf sich über Finanzspritzen vom Land freuen.
Bürgermeister Astner darf sich über Finanzspritzen vom Land freuen.(Bild: Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See)

Das wohl größte Projekt ist die Sanierung der Volksschule in Egg. Seit Jahren steht eine große Investition in das Bildungshaus im Raum, mit der jüngsten Gemeinderatssitzung die Finanzierung einstimmig beschlossen. Das 1,4-Millionen-Euro-Projekt wird zum Großteil vom Land getragen; stolze 580.000 Euro kommen von der Gemeinde.

Geplant wurde vom Kärntner Architekturbüro Ronacher, die Aufträge wurde vor allem an regionale Betriebe vergeben.

Mit Ferienbeginn sind auch schon die Baumaschinen angefahren. Im September soll die frisch sanierte Volksschule immerhin schon für Schüler und Lehrer nutzbar sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
11.07.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
119.651 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
114.849 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
106.848 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1105 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
920 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
850 mal kommentiert
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Mehr Kärnten
Schule wird saniert
Gemeinde baut auf Straßen und den Nachwuchs
Besitzer verletzt
Verheerender Stallbrand: Zwei Schweine starben
Feuerzeug kaputt
Mann wollte Frau offenbar lebendig anzünden
Burghofspiele-Premiere
Freche Mieze trickst sich durchs Märchenland
Wegen der Trockenheit
Pegelstand als Hürde für Wasserlift in den See
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf