Gemeinde baut auf Straßen und den Nachwuchs

Die Ortsdurchfahrt Presseggersee auf der Paßriacher Landesstraße wird von der Straßenbauabteilung des Landes saniert. Dabei wird – auf Kosten der Gemeinde – auch gleich der Gehweg erneuert. Ein frisches Gesicht bekommt auch der überregionalen Radweg R3 zwischen Postran und Möderndorf. Kostenpunkt für Land und Kommune: 450.000 Euro. „Aber ohne effizientes Wirtschaften in unserer Gemeinde wären die dafür notwendigen Beiträge der Gemeinde nicht aufzubringen und somit auch die Umsetzung nicht möglich gewesen“, betont Bürgermeister Leopold Astner.