Shaquille O’Neal: Die US-Legende lieferte ab

Der 2,16 Meter große frühere Weltklasse-Basketballer genoss seinen Auftritt sichtlich. Zunächst riss er sich sein T-Shirt vom Leib und ließ seine Muskeln spielen – kurz darauf ließ er sich vom Publikum Bälle zuwerfen. Dabei konnte er sich sein typisches, breites Grinsen nicht verkneifen. Das Publikum war aus dem Häuschen.