Shaquille O’Neal: Die US-Legende lieferte ab

Da tanzten sogar die Mülltonnen! US-Sportlegende Shaquille O‘Neal begeisterte beim Electric Love Festival (ELF) am Salzburgring als DJ. Das Publikum war begeistert – O‘Neal selbst hielt es jedoch nur kurz in der Mozartstadt ...
Zwei Uhr in der Früh, ein langer Festivaltag neigte sich dem Ende zu. Den Tausenden Fans war es komplett egal! „Shaquille O‘Neal“-Sprechchöre hallten in der Nacht auf Samstag durch die überdachte „Club Circus“-Bühne des Electric Love Festivals (ELF). Und wenige Minuten später betrat die US-Sportlegende tatsächlich das Podium und legte unter ihrem Künstlernamen DJ Diesel auf.
Der 2,16 Meter große frühere Weltklasse-Basketballer genoss seinen Auftritt sichtlich. Zunächst riss er sich sein T-Shirt vom Leib und ließ seine Muskeln spielen – kurz darauf ließ er sich vom Publikum Bälle zuwerfen. Dabei konnte er sich sein typisches, breites Grinsen nicht verkneifen. Das Publikum war aus dem Häuschen.
Einige Feierlustige schoben gar eine Mülltonne durchs Publikum, quasi ein Recycling-Rave!
Nach knapp einer Stunde war Schluss. Danach ging es für O’Neal ins Hotel Sacher. Und schon Samstagmittag hob die lebende Legende mit ihrem Privatjet in Richtung Budapest ab. Dort trat er am Abend gleich wieder auf.
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