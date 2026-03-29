Kaiser: „Ich wollte nie Landeshauptmann werden“

Im großen Abschiedsinterview erinnert sich Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) an seine politischen Anfänge, gesteht Fehler ein und sinniert über seine Zukunft – und das Amt des Bundespräsidenten.
„Krone“: In der letzten Landtagssitzung bekamen Sie zwei Minuten lang Standing Ovations von allen Parteien – haben Sie das erwartet?
Peter Kaiser: Es hat mich geehrt. Es war ein ganz schöner Tag. Vor genau 37 Jahren habe ich meine erste Landtagssitzung gehabt. Das war der 31. Mai 1989 und ich durfte damals – auch heute für mich noch immer – zur Überraschung der Hauptredner der stärksten Partei, der SPÖ, zur Regierungserklärung von Dr. Jörg Haider sein. In meiner Jungfernrede! Diese Rede habe ich zu meinem 65. Geburtstag von der ÖVP gerahmt bekommen.
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