Aus Perus 1. Liga ins österreichische Unterhaus

Neustart für Schiedsrichterin Martha Guzman! In ihrer Heimat Peru pfiff die 26-Jährige schon in der 1. Damen-Liga, in Kärnten begann sie nun wieder ganz unten mit Nachwuchsspielen, kommt noch mit den Bus zu den Partien. Doch auch hier möchte sie sich nach oben arbeiten – den Feinschliff hat sie sich bei Straßenfußball-Spielen geholt.