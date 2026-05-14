Aus Perus 1. Liga ins österreichische Unterhaus

Neustart für Schiedsrichterin Martha Guzman! In ihrer Heimat Peru pfiff die 26-Jährige schon in der 1. Damen-Liga, in Kärnten begann sie nun wieder ganz unten mit Nachwuchsspielen, kommt noch mit den Bus zu den Partien. Doch auch hier möchte sie sich nach oben arbeiten – den Feinschliff hat sie sich bei Straßenfußball-Spielen geholt.
Mit dem Linienbus fährt Schiedsrichterin Martha Luisa Guzman Obregon aktuell zu ihren Einsätzen. Denn der Führerschein der Peruanerin muss erst umgeschrieben werden. „Daher werde ich derzeit vom Kärntner Fuballverband nur in Klagenfurt und Umgebung eingeteilt“, erzählt die 26-Jährige, die vor eineinhalb Jahren wegen der Liebe nach Moosburg gezogen ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.