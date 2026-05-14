Kirche, Kultur, Kärnten seit 100 Jahren in Nedelja

„Unsere Zeitung heißt immer noch Nedelja, weil Sonntag ein Gefühl ist, nicht ausschließlich den Tag des Herren meint, sondern viel mehr.“ Schon in der ersten Ausgabe vom März 1926 war zu lesen: „Für die Menschen in Kärnten ist der Sonntag noch immer der Tag des Herrn, aber nicht mehr in demselben Maße wie früher.“ „Da hat sich 100 Jahre später nicht viel verändert“, so Gotthardt, der mit seinem Team aber nicht ausschließlich aus den 63 zweisprachigen Pfarren, sondern vom kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Leben in Kärnten berichtet.