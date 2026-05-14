Spazieren in Maria Saal, dem Dorf der Dichter

Das kulturelle Erweckungen im öffentlichen Raum anbelangt, ist Heiner Hammerschlag treibende Kraft in seinem Heimatort. Man erinnere sich nur an sein internationales Holzbildhauersymposium, das von 2002 bis 2010 renommierte Hauer aus dem Alpen-Adria-Raum rund um den mächtigen Dom kreativ werden ließ. Jetzt hat ein weiteres „Kind“ aus dem Ideeninkubator des Germanisten und Historikers das Licht der Welt erblickt, um als Themenweg „Das Dorf der Dichter“ und seine Literaten, die aus Maria Saal stammen, hier gelebt haben und/oder am Lampersberg-Tonhof ein- und ausgegangen sind, mit Schautafeln in Szene zu setzen.