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Literaten-Themenweg

Spazieren in Maria Saal, dem Dorf der Dichter

Kärnten
14.05.2026 14:00
Der Themenweg „Das Dorf der Dichter“ führt durch Maria Saal und verbindet Literatur, Natur und ...
Der Themenweg „Das Dorf der Dichter“ führt durch Maria Saal und verbindet Literatur, Natur und Geschichte.(Bild: Irina Lino)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Von Peter Turrini bis zu Humbert Fink: Das kleine Maria Saal hat eine unglaublich hohe Zahl an Literaten und nun das Alleinstellungsmerkmal eines Themenwegs, der durch den Ort führt und Natur, Kultur, Geschichte beim Rundgang erlebbar macht.

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Das kulturelle Erweckungen im öffentlichen Raum anbelangt, ist Heiner Hammerschlag treibende Kraft in seinem Heimatort. Man erinnere sich nur an sein internationales Holzbildhauersymposium, das von 2002 bis 2010 renommierte Hauer aus dem Alpen-Adria-Raum rund um den mächtigen Dom kreativ werden ließ. Jetzt hat ein weiteres „Kind“ aus dem Ideeninkubator des Germanisten und Historikers das Licht der Welt erblickt, um als Themenweg „Das Dorf der Dichter“ und seine Literaten, die aus Maria Saal stammen, hier gelebt haben und/oder am Lampersberg-Tonhof ein- und ausgegangen sind, mit Schautafeln in Szene zu setzen.

„Ursprünglich wollte ich ,Das Dorf der Dichter’ zum Thema meiner Diplomarbeit machen, jetzt ist daraus der erweiterbare Themenweg mit derzeit 13 Schautafeln geworden“, erzählt Hammerschlag lächelnd, während er durch die blühende Natur spaziert und bei der ersten Station hält.

Gelungen wie die edle Aufmachung ist auch seine Textauswahl, die das Kunststück vollbringt, auf wenig Platz gleichermaßen informativ wie aussagekräftig zu sein: „Mir war wichtig, die Eckdaten zu Person und Werk mit einem Zitat oder dem ersten Satz aus dem ersten Buch zu ergänzen“, so Hammerschlag.

Literarische Verdichtung
Peter Turrini, Thomas Bernhard, Josef Winkler, Wolfgang Bauer, H.C. Artmann, Christine Lavant, Jakob Unrest, Humbert Fink, Peter Truschner, Isabella Straub – dazu die „Tonhofer“ Gerhard und Maja Lampersberg sowie die Carmina Burana, deren Lieder zum Teil in Maria Saal entstanden sind: Sie alle sind Teil einer hochkarätigen literarischen Verdichtung, die nicht nur Touristen, sondern auch den Maria Saalern die große Bedeutung ihres Dorfs der Dichter vor Augen führen soll.

Heute, Donnerstag, wird der horizonterweiternde Themenweg (Finanzierung: Tourismusregion Klagenfurt Land) mit einem zweitägigen Programm eröffnet. Nicht verpassen!

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