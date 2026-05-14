Drama: Hotel-Legende (69) verstirbt im Flugzeug

Große Trauer im Lavanttal und weit über die Landesgrenzen hinaus: Gerhard Pirker, der langjährige Chef und Visionär des bekannten Hotels „Moselebauer“ in Kliening (Bad St. Leonhard), ist unerwartet verstorben.
Erst im vergangenen April hatte die Familie stolz das 60-jährige Bestehen ihres Vorzeige-Betriebs in Kliening gefeiert. Nun kam es über den Wolken zur tödlichen Tragödie: Der legendäre Hotelier Gerhard Pirker ist im Alter von 69 Jahren völlig unerwartet auf dem Rückflug von einer Indien-Reise im Flugzeug verstorben.
Der Gastropionier hatte das Hotel „Moselebauer“ 1991 gemeinsam mit seiner Ehefrau Margareta von den Eltern übernommen und den Landgasthof über Jahrzehnte zu einem touristischen Hotspot und zu einem der führenden Seminarhotels des Landes ausgebaut. Zuletzt hatte sich der Senior-Chef allerdings aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und den Betrieb in die Hände seiner drei Kinder. Unsere Gedanken sind bei der Familie.
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