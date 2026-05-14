Drama: Hotel-Legende (69) verstirbt im Flugzeug

Der Gastropionier hatte das Hotel „Moselebauer“ 1991 gemeinsam mit seiner Ehefrau Margareta von den Eltern übernommen und den Landgasthof über Jahrzehnte zu einem touristischen Hotspot und zu einem der führenden Seminarhotels des Landes ausgebaut. Zuletzt hatte sich der Senior-Chef allerdings aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und den Betrieb in die Hände seiner drei Kinder. Unsere Gedanken sind bei der Familie.