25 Jahre Popper-Archiv! Der Sir und sein Nachlass

Politiker kauften seinen Nachlass in London

Politische Vertreter des Landes Kärnten und der Regierung kauften einst den Nachlass des 1994 verstorbenen Popper um elf Millionen Schilling bei Sotheby’s in London. Im Mai 1995 wurden der Universität Klagenfurt zum 25-jährigen Bestehen sämtliche Bücher, Zeitschriftenhefte, Sonderdrucke und zahlreiche Manuskripte übergeben. Es handelt sich um eine weltweit einzigartige Sammlung – viele Forscher besuchen die Universität, um Fragen über Poppers Gedankenwelt nachzugehen.

Das Archiv ist weltweit einzigartig

Das Archiv umfasst 205 Bände bibliophiler Literatur des 15. bis 19. Jahrhunderts mit fünf Inkunabeln, 49 Aldinen, 79 Erstausgaben, 744 Ausgaben von Poppers eigenen Werken im Original und Übersetzungen, viele Fachzeitschriften und 460 Archivschachteln mit Kopien seiner Manuskripte, Sonderdrucke, Briefe und Notizen. Die Sammlung beinhaltet nicht nur Poppers eigene Werke, sondern auch seine gesamte Arbeitsbibliothek mit naturwissenschaftlichen Bänden, Belletristik, Kinderbüchern und Expeditionsliteratur. Deshalb suchen auch immer wieder Schüler die Arbeitsbibliothek auf.