Skoda gibt den einst wichtigsten Automarkt auf

Nachdem China mit Auslieferungen von über 300.000 Fahrzeugen zwischen 2016 und 2018 jahrelang der größte Markt für Skoda war, sanken die Verkäufe dort im vergangenen Jahr auf nur mehr 15.000. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung will sich Skoda auf die Stärkung der Markenpräsenz in Indien und Südostasien konzentrieren, wo das Unternehmen 2025 Wachstum verzeichnete.