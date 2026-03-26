Skoda gibt den einst wichtigsten Automarkt auf

Skoda zieht sich bis Mitte des Jahres aus dem chinesischen Markt zurück und beendet dann den dortigen Verkauf ihrer Fahrzeuge. Man habe wegen des rasanten Wandels hin zu Elektrofahrzeugen seine Internationalisierungsstrategie überprüft, erklärte die tschechische Volkswagen-Tochter.
Nachdem China mit Auslieferungen von über 300.000 Fahrzeugen zwischen 2016 und 2018 jahrelang der größte Markt für Skoda war, sanken die Verkäufe dort im vergangenen Jahr auf nur mehr 15.000. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung will sich Skoda auf die Stärkung der Markenpräsenz in Indien und Südostasien konzentrieren, wo das Unternehmen 2025 Wachstum verzeichnete.
Die Konzernmutter Volkswagen steht in China seit einigen Jahren unter Druck durch heimische Rivalen wie BYD und Geely. Anders als Skoda hoffen Volkswagen und die Premiumtochter Audi jedoch, mit neuen Modellen und einer zunehmend lokalisierten Produktion verlorenen Boden in China zurückzugewinnen.
Hyundai will China-Absatz verdoppeln
Der südkoreanische Autobauer Hyundai Motor will seinen Absatz in China hingegen mittelfristig mehr als verdoppeln und plant zudem eine Modelloffensive in Nordamerika. Man strebe an, jährlich 500.000 Fahrzeuge in China zu verkaufen, sagte Konzernchef Jose Munoz am Donnerstag auf der Hauptversammlung. Zudem wolle Hyundai bis 2030 insgesamt 36 neue Modelle in Nordamerika einführen, dem profitabelsten Markt des Unternehmens. Die Modellpalette umfasse Elektro-, Hybrid- und Benzinvarianten.
Derzeit vertreibt der Konzern 25 Modelle in Nordamerika, darunter 20 in den USA. Die Expansionspläne könnten den Wettbewerb für deutsche Autobauer wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz verschärfen, die in beiden Märkten stark vertreten sind.
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