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Nach Schul-Vorfall

Schlangenbiss: „Zähle seit dem 12. nicht mehr mit“

Kärnten
25.03.2026 18:00
Helga Happ mit einer Otter, deren „Verwandte“ jüngst in Magdalensberg zugebissen haben dürfte.
Helga Happ mit einer Otter, deren „Verwandte“ jüngst in Magdalensberg zugebissen haben dürfte.(Bild: zVg)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Reptilienexpertin Helga Happ spricht nach dem Vorfall bei einer Volksschule in Kärnten mit der „Krone“ über Schlangenbisse und das gefährliche Leben als Morgenmuffel. 

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1962: Ein Bub wird bei Ferlach von einer Schlange gebissen und stirbt. Das letzte offizielle Schlangenbiss-Todesopfer in Kärnten. Die Schülerin in Magdalensberg überlebte zum Glück. Weil die Schlange (wie berichtet) mit ihrem Gift sparte, nur aus Angst eine geringere Menge an Gift initiierte. Bis heute ist das Tier noch nicht gefunden.

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