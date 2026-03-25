Schlangenbiss: „Zähle seit dem 12. nicht mehr mit“

1962: Ein Bub wird bei Ferlach von einer Schlange gebissen und stirbt. Das letzte offizielle Schlangenbiss-Todesopfer in Kärnten. Die Schülerin in Magdalensberg überlebte zum Glück. Weil die Schlange (wie berichtet) mit ihrem Gift sparte, nur aus Angst eine geringere Menge an Gift initiierte. Bis heute ist das Tier noch nicht gefunden.