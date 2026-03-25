Aus für E-Auto-Projekt Afeela von Sony und Honda

Doch nun teilte das Gemeinschaftsunternehmen Sony Honda Mobility mit, dass der Erstling Afeela 1 nicht auf den Markt kommen und auch die Entwicklung eines zweiten Modells eingestellt werde.

Zur Begründung wurde auf die Neuausrichtung der Elektroautostrategie von Honda verwiesen. Der japanische Autobauer hatte erst Anfang des Monats in diesem Zusammenhang Abschreibungen von bis zu 2,5 Billionen Yen (15,7 Milliarden Dollar) angekündigt.