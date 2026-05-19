Neun Verletzte nach Vollbrand im Mehrfamilienhaus

Der Notruf ging kurz nach 3.30 Uhr ein. Als die ausgerückten Einsatzkräfte kurze Zeit später vor Ort eintrafen, stand das Haus bereits lichterloh in Flammen. Vor dem Mehrparteienhaus befanden sich insgesamt 19 Bewohner, von denen sieben leicht und zwei schwer verletzt waren. Alle neun Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Menschen werden derzeit vermisst. Die Polizei ist mit Abklärungen bezüglich ihres Aufenthaltorts beschäftigt. „Wir können nicht ausschließen, dass sie sich im Haus aufgehalten haben, als der Brand ausgebrochen ist“, sagte ein Sprecher der Polizei auf „Krone“-Anfrage.