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Zwei Menschen vermisst

Neun Verletzte nach Vollbrand im Mehrfamilienhaus

Vorarlberg
19.05.2026 11:15
Die rund 80 Florianijünger der zuständigen Feuerwehren sind immer noch im Einsatz.
Die rund 80 Florianijünger der zuständigen Feuerwehren sind immer noch im Einsatz.(Bild: Kantonspolizei St. Gallen)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Im rund 30 Kilometer von Bregenz entfernten St. Gallen (Schweiz) stand in der Nacht auf Dienstag ein Mehrfamilienhaus in Flammen. Neun Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Zwei Menschen werden derzeit noch vermisst – die Polizei schließt nicht aus, dass sie sich während des Brandausbruchs außerhalb des Hauses aufgehalten haben. 

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Der Notruf ging kurz nach 3.30 Uhr ein. Als die ausgerückten Einsatzkräfte kurze Zeit später vor Ort eintrafen, stand das Haus bereits lichterloh in Flammen. Vor dem Mehrparteienhaus befanden sich insgesamt 19 Bewohner, von denen sieben leicht und zwei schwer verletzt waren. Alle neun Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Menschen werden derzeit vermisst. Die Polizei ist mit Abklärungen bezüglich ihres Aufenthaltorts beschäftigt. „Wir können nicht ausschließen, dass sie sich im Haus aufgehalten haben, als der Brand ausgebrochen ist“, sagte ein Sprecher der Polizei auf „Krone“-Anfrage.

Haus weitgehend eingestürzt
Die Löscharbeiten gestalteten sich für die Florianijünger alles andere als einfach – während der Arbeiten stürzte das Gebäude weitgehend ein. Am späteren Vormittag waren die Löscharbeiten noch immer im Gange. Der Sachsachaden wird auf mehrere 100.000 Franken geschätzt. Die Brandursache wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen im Auftrag der Staatsanwaltschaft untersucht.

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