Arm bringt ersten eigenen Prozessor auf den Markt

„Dies ist ein sehr entscheidender Moment für das Unternehmen“, sagte Firmenchef Rene Haas der Nachrichtenagentur Reuters. Bei der Entwicklung arbeitete Arm mit dem Facebook-Mutterkonzern Meta zusammen. Der Prozessor namens „AGI CPU“ ist speziell für „agentische KI“ konzipiert. Diese KI-Form reagiert nicht nur auf Anfragen wie ein Chatbot, sondern kann mit minimaler menschlicher Aufsicht eigenständig umfangreiche Aufgaben für Nutzer ausführen.