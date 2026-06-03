Kocher sieht Chancen durch EU-Erweiterung

Euro in Montenegro und Kosovo

Unter den Beitrittskandidaten am Westbalkan ist Montenegro ein Sonderfall. Dort wird bereits seit 2022 der Euro als Zahlungsmittel verwendet, obwohl das kleine Land kein Mitglied der Eurozone ist. Nach Einführung des Euro sei dieser automatisch übernommen worden, allerdings einseitig und ohne Währungsvereinbarung mit der Europäischen Union, sagte Kocher. Mehrere Staaten würden aus Stabilitätsgründen oder wegen enger wirtschaftlicher Verflechtungen fremde Währungen verwenden. Auch der Kosovo hat den Euro bereits einseitig eingeführt.