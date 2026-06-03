Naturschützer bremsen Projekt am Großglockner

Der Gamsgrubenweg im Nationalpark Hohe Tauern in Kärnten zählt zu den beliebtesten Wanderwegen Österreichs, doch der Weg ist wegen Steinschlaggefahr seit Jahren gesperrt. Jetzt spricht sich auch der Naturschutzbund Österreich gegen Sicherheits- und Besucherlenkungsmaßnahmen aus.