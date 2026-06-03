Nackt im „Playboy“: Für Hanna Weig ein Statement

„Man sollte seinen Körper lieben und verehren, er ist unser Hab und Gut“, erklärt Hanna Weig im Interview mit dem Männermagazin. Ihr Ziel sei es, Frauen zu ermutigen, selbstbewusst zu ihrem Körper zu stehen und sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen einschränken zu lassen. „Ich möchte mit dem Shooting zeigen, dass man als Frau zum eigenen Körper stehen und sich freizügig zeigen darf. Das zeigt Stärke und Selbstwertgefühl“, betont sie.