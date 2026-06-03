Nackt im „Playboy“: Für Hanna Weig ein Statement

Influencerin, Model und Unternehmerin Hanna Weig präsentiert sich erstmals nackt im „Playboy“. Mit den freizügigen Aufnahmen der Juli-Ausgabe möchte die 30-Jährige nach eigenen Worten ein klares Statement für Selbstbewusstsein, Körperakzeptanz und weibliche Stärke setzen.
„Man sollte seinen Körper lieben und verehren, er ist unser Hab und Gut“, erklärt Hanna Weig im Interview mit dem Männermagazin. Ihr Ziel sei es, Frauen zu ermutigen, selbstbewusst zu ihrem Körper zu stehen und sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen einschränken zu lassen. „Ich möchte mit dem Shooting zeigen, dass man als Frau zum eigenen Körper stehen und sich freizügig zeigen darf. Das zeigt Stärke und Selbstwertgefühl“, betont sie.
Warum der „Playboy“ genau jetzt der richtige Schritt ist
Obwohl ein Playboy-Shooting schon lange auf ihrer persönlichen Wunschliste gestanden habe, sei erst jetzt der passende Zeitpunkt gekommen. Die Influencerin beschreibt die Aktfotos als einen wichtigen Schritt in ihrer persönlichen Entwicklung.
„Ich hätte mich das lange Zeit nicht getraut“, verrät Weig. Gerade als Person des öffentlichen Lebens sei ein solches Shooting mit Überwindung verbunden. Schließlich handelt es sich um ihr erstes Aktshooting überhaupt. Mit 30 Jahren fühle sie sich heute angekommen – sowohl privat als auch beruflich.
„Jetzt mit 30 fühle ich mich zu hundert Prozent als Frau. Ich stehe mitten im Leben, habe viel erlebt und bin beruflich da, wo ich hinwollte. Vor allem aber fühle ich mich reif und gleichzeitig sexy und jung“, sagt die Unternehmerin.
Weig spricht offen über ihre Beziehung zu Jason Derulo
Neben ihren Playboy-Fotos gewährt Hanna Weig auch private Einblicke in ihr Liebesleben. Besonders offen spricht sie über ihre frühere Verbindung zu US-Musikstar Jason Derulo.
Der internationale Superstar habe sie zunächst über Instagram kontaktiert und mehrfach um ein Treffen gebeten. Anfangs sei sie jedoch zurückhaltend gewesen. Nach ihrer Trennung von Schauspieler Jörn Schlönvoigt habe sie öffentliche Beziehungen eigentlich vermeiden wollen.
Weitere Motive exklusiv unter: playboy.de/coverstars/hanna-weig-juli-2026
Letztlich trafen sich die beiden auf Ibiza. Daraus entwickelte sich über rund ein Jahr hinweg eine intensive, aber unverbindliche Beziehung. Trotz gegenseitiger Sympathie habe Hanna Weig erkannt, dass ihre Lebensvorstellungen zu unterschiedlich seien.
Suche nach Partner auf Augenhöhe
Auch über ihre jüngste Beziehung spricht die Influencerin überraschend offen. Nach dem glamourösen Umfeld rund um Jason Derulo habe sie sich bewusst einen bodenständigeren Partner gewünscht und sich auf eine Beziehung mit einem Justizvollzugsbeamten eingelassen.
Doch auch diese Partnerschaft hielt nicht dauerhaft. Rückblickend erklärt Hanna Weig, dass sie erkannt habe, wie wichtig ihr ein Partner sei, der Verantwortung übernimmt und sie im Alltag unterstützt.
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