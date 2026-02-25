Vorteilswelt
Beste Kalorienkiller

Putz-Workout: Fit und schlank durch Hausarbeit

Bewegung & Körperkraft
25.02.2026 16:00
Durch Hausarbeit Kalorien verbrennen und Muskeln stärken!
Durch Hausarbeit Kalorien verbrennen und Muskeln stärken!(Bild: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Sie sollten wieder den Boden wischen oder die Fenster putzen, schieben es aber immer vor sich her? Dann nutzen Sie die ungeliebten Tätigkeiten doch einfach als Workout. Denn beim Schwingen von Staubsauger, Putzlappen & Co. wird nicht nur die Wohnung sauber, sondern auch Ihr Body rank und schlank.

In der Regel legen wir in den eigenen vier Wänden einmal wöchentlich Hand an. Sie zählen Fensterputzen, Staubsaugen und Co. nicht gerade zu Ihren Lieblingsbeschäftigungen? Dann haben wir jetzt einen Motivationstipp für Sie: Der Körper verbraucht bei der Hausarbeit so viel Energie, dass diese Tätigkeiten sogar als kleine Fitnesseinheit durchgehen. Wir verraten, bei welchen Aktivitäten Sie besonders viele Kalorien verbrennen. 

Hausarbeit als Sport statt lästiger Pflicht
Vielleicht ändert sich Ihre Einstellung zur Hausarbeit, wenn Sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und die alltäglichen Pflichten daheim in ein effizientes Workout verwandeln. Der Gedanke daran, wie beim Putzen die Kilos purzeln, motiviert und bietet doppelte Zufriedenheit, wenn Sie nach vollbrachter Arbeit erschöpft auf die Couch sinken. Anschließend präsentiert sich nämlich nicht nur das Haus, sondern auch Ihr Körper in Bestform.

Kalorienverbrauch im Haushalt 

Die angegebenen kcal-Werte sind Mittelwerte und variieren je nach Geschlecht, Größe, Gewicht sowie Intensität der ausgeführten Aktivität:

  • Einkaufen (besorgen, tragen, einräumen): 250 kcal
  • Möbel umstellen: 180 kcal
  • Fenster putzen: 150 kcal
  • Boden wischen: 140 kcal
  • Betten überziehen: 130 kcal
  • Staubsaugen/-wischen: 110 kcal
  • Bügeln: 100 kcal
  • Essen zubereiten: 75 kcal
  • Aufräumen: 70 kcal

Trainingsplan für das Reinigungs-Workout
Im Haushalt finden sich Möglichkeiten für ein Ganzkörpertraining, das Sie je nach Lust und Erfordernis zusammenstellen können. Hier ein kleiner Trainingsplan:

  • Warm-up: Bügeln und Staubwischen
    Wie bei jedem Training geht man es am Anfang langsam an, um den Körper aufzuwärmen. Bei Putz-Workout eignen sich dazu vor allem leichte Tätigkeiten wie Bügeln oder Staubwischen.
  • Kraft für die Oberarme: Fenster putzen
    Diese Tätigkeit trainiert die Oberarme und Schultern. Wer das Fitnesslevel erhöhen möchte, kann sich bei höheren Stellen auf die Zehenspitzen stellen und niedrigere Stellen in der Hocke reinigen. 
  • Ganzkörpertraining: Staubsaugen und Boden wischen
    Bei den meisten sind diese Aufgaben im Haushalt besonders unbeliebt. Sie sind aber auch körperlich sehr anstrengend und beanspruchen Muskeln der Schultern, Oberarme sowie Oberschenkel. Wer sich dabei noch bückt oder in die Knie geht, kräftigt auch den unteren Rücken sowie die Waden. 
Zu guter Letzt noch ein paar Tipps: Putzen Sie zügig, um den Körper in den Fettverbrennungsbereich zu bringen und spannen Sie bei jeder Bewegung die Muskeln bewusst an. Bauen Sie Übungen wie Kniebeugen oder Ausfallschritte (z.B. beim Wischen) in die Hausarbeit ein. Putzkübel oder Wäschekörbe eignen sich hervorragend als Gewichte, um den Trainingseffekt noch zu verstärken. Achtung: Um einseitige Belastungen zu vermeiden, sollten Sie beim Schrubben, Wischen oder Staubsaugen regelmäßig den Arm wechseln.

