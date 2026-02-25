Putz-Workout: Fit und schlank durch Hausarbeit

Zu guter Letzt noch ein paar Tipps: Putzen Sie zügig, um den Körper in den Fettverbrennungsbereich zu bringen und spannen Sie bei jeder Bewegung die Muskeln bewusst an. Bauen Sie Übungen wie Kniebeugen oder Ausfallschritte (z.B. beim Wischen) in die Hausarbeit ein. Putzkübel oder Wäschekörbe eignen sich hervorragend als Gewichte, um den Trainingseffekt noch zu verstärken. Achtung: Um einseitige Belastungen zu vermeiden, sollten Sie beim Schrubben, Wischen oder Staubsaugen regelmäßig den Arm wechseln.