Beckham bekommt Stern auf Hollywoods Walk of Fame

Der „Walk of Fame“ befindet sich auf dem berühmten Hollywood Boulevard in der US-Metropole Los Angeles. Die Sterne auf dem Gehweg für die Größen des Showgeschäfts sind eine beliebte Touristenattraktion – nun bekommt auch Beckham einen. Der Stern für den 51-Jährigen soll wenige Stunden vor dem ersten WM-Spiel in den USA enthüllt werden, bei dem sich am 12. Juni in Los Angeles die USA und Paraguay gegenüberstehen. Das WM-Eröffnungsspiel findet einen Tag zuvor in Mexiko statt, weiterer Mitausrichter des Turniers ist Kanada.