Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Rande der WM

Beckham bekommt Stern auf Hollywoods Walk of Fame

Fußball International
03.06.2026 09:59
David Beckham wird am „Walk of Fame“ in Hollywood verewigt.
David Beckham wird am „Walk of Fame“ in Hollywood verewigt.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Englands Fußball-Ikone David Beckham bekommt am Rande der Fußball-Weltmeisterschaft einen Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“. An der Zeremonie am 12. Juni werden Beckhams Frau Victoria und US-Filmstar Tom Cruise teilnehmen, teilten die Organisatoren am Dienstag in Los Angeles mit.

0 Kommentare

Mit dem Stern sollten Beckhams Rolle „bei der Steigerung der Popularität des Fußballs in Amerika sowie sein nachhaltiger Einfluss auf Sport, Unterhaltung und die globale Kultur“ gewürdigt werden.

David Beckham mit Lionel Messi (l.)
David Beckham mit Lionel Messi (l.)(Bild: AFP/CHANDAN KHANNA)

Der „Walk of Fame“ befindet sich auf dem berühmten Hollywood Boulevard in der US-Metropole Los Angeles. Die Sterne auf dem Gehweg für die Größen des Showgeschäfts sind eine beliebte Touristenattraktion – nun bekommt auch Beckham einen. Der Stern für den 51-Jährigen soll wenige Stunden vor dem ersten WM-Spiel in den USA enthüllt werden, bei dem sich am 12. Juni in Los Angeles die USA und Paraguay gegenüberstehen. Das WM-Eröffnungsspiel findet einen Tag zuvor in Mexiko statt, weiterer Mitausrichter des Turniers ist Kanada.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
03.06.2026 09:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
108.595 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
104.283 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
74.381 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1014 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
982 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Schon zwei Klagen gegen geplantes Kopftuchverbot
734 mal kommentiert
Mit dem nächsten Schuljahr tritt das Verbot in Kraft.
Mehr Fußball International
Am Rande der WM
Beckham bekommt Stern auf Hollywoods Walk of Fame
Nach Alexander-Arnold
Nächster Liverpool-Profi vor Wechsel zu Real
Rat an Baumann
Ex-DFB-Goalie sieht in Neuers Rückkehr „null Sinn“
Allesamt Premieren
Bundesligisten bei der WM: Acht Träume wurden wahr
Abflug am Donnerstag
Arnautovic’ großer Wunsch erfüllte sich nicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf