Versuchter Einbruch: Mit Pkw Waffenladen gerammt

In Feldkirch-Altenstadt (Vorarlberg) versuchten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch, mit einem Auto gewaltsam in ein Waffengeschäft einzudringen. Der Versuch scheiterte, die Täter sind flüchtig. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Die bislang unbekannten Täter steuerten den Pkw gegen 2.30 Uhr gezielt gegen die Glasfront des Waffengeschäfts. Ihre Absicht, sich auf diese brachiale Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen, misslang jedoch. Die Einbrecher ließen das Tatfahrzeug am Ort des Geschehens zurück und ergriffen unerkannt die Flucht.
Großfahndung ohne Erfolg
Eine umgehend eingeleitete, großangelegte Fahndung nach den Flüchtigen verlief zunächst negativ. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall wurden vom Landeskriminalamt Vorarlberg übernommen. Spezialisten sicherten am Einbruchsobjekt umfangreiche Spuren, die nun ausgewertet werden.
Zeugenaufruf
Nun bittet die Polizei um Mithilfe. Personen, die im Bereich des Geschäfts verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben – auch in den Tagen vor der Tat – werden ersucht, sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg zu melden.
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