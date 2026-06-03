Versuchter Einbruch: Mit Pkw Waffenladen gerammt

Die bislang unbekannten Täter steuerten den Pkw gegen 2.30 Uhr gezielt gegen die Glasfront des Waffengeschäfts. Ihre Absicht, sich auf diese brachiale Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen, misslang jedoch. Die Einbrecher ließen das Tatfahrzeug am Ort des Geschehens zurück und ergriffen unerkannt die Flucht.