„Ich hoffe, das Finale genießen zu können“

Der Handballer Samuel Weiser kämpft Mittwoch mit den Fivers Margareten um seinen ersten Titel in der Meisterliga. Der Salzburger erwartet enge Partien, die er bislang in allen Play-off-Spielen hatte.
Die Nervosität ist bei Samuel Weiser noch nicht da. Die Anspannung wird aber immer größer. Denn der Salzburger bestreitet heute Abend sein erstes Finalspiel in der HLA Meisterliga, der höchsten Handball-Liga Österreichs. „Ich freue mich extrem auf die Halle und hoffe, es irgendwie genießen zu können“, erklärt der 23-Jährige.
Mit den Fivers, die seit 2018 auf den Titel warten, kämpft er gegen Vöslau um die Meisterschaft. „Wir müssen alles auf dem Feld lassen, können wieder nichts sparen“, erklärt Weiser, der sich erst im Halbfinale mit seinem Freund Jan Kroiss und den BT Füchsen enge Duelle lieferte.
Dass er mit seinem Team überhaupt noch dabei ist, hätte vor einigen Monaten auch nicht jeder erwartet. Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs kämpfte der Wiener Klub noch um das Play-off. Mit zwei Siegen (das Finale wird in einer best-of-three-Serie ausgetragen) wäre er nun aber österreichischer Handball-Meister. „Wenn wir es schaffen, gibt es eine große Feier“, erklärt der Rückraumspieler und ergänzt lachend: „Und vielleicht früher Trainingsschluss.“
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