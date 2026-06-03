„Ich hoffe, das Finale genießen zu können“

Dass er mit seinem Team überhaupt noch dabei ist, hätte vor einigen Monaten auch nicht jeder erwartet. Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs kämpfte der Wiener Klub noch um das Play-off. Mit zwei Siegen (das Finale wird in einer best-of-three-Serie ausgetragen) wäre er nun aber österreichischer Handball-Meister. „Wenn wir es schaffen, gibt es eine große Feier“, erklärt der Rückraumspieler und ergänzt lachend: „Und vielleicht früher Trainingsschluss.“