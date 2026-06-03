Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Titel im Visier

„Ich hoffe, das Finale genießen zu können“

Salzburg: Sport-Nachrichten
03.06.2026 10:00
Samuel Weiser.
Samuel Weiser.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Der Handballer Samuel Weiser kämpft Mittwoch mit den Fivers Margareten um seinen ersten Titel in der Meisterliga. Der Salzburger erwartet enge Partien, die er bislang in allen Play-off-Spielen hatte.

0 Kommentare

Die Nervosität ist bei Samuel Weiser noch nicht da. Die Anspannung wird aber immer größer. Denn der Salzburger bestreitet heute Abend sein erstes Finalspiel in der HLA Meisterliga, der höchsten Handball-Liga Österreichs. „Ich freue mich extrem auf die Halle und hoffe, es irgendwie genießen zu können“, erklärt der 23-Jährige.

Mit den Fivers, die seit 2018 auf den Titel warten, kämpft er gegen Vöslau um die Meisterschaft. „Wir müssen alles auf dem Feld lassen, können wieder nichts sparen“, erklärt Weiser, der sich erst im Halbfinale mit seinem Freund Jan Kroiss und den BT Füchsen enge Duelle lieferte.

Lesen Sie auch:
Jan Kroiss (li.) und Samuel Weiser duellieren sich im Halbfinale der HLA Meisterliga.
Halbfinal-Duell
„Besonders, gegen den ältesten Freund zu spielen“
22.05.2026
„Zeit ist da!“
Es ist fix: Mirjam Puchner beendet ihre Karriere
02.06.2026
Nun 14 Mannschaften
Italienisches Team steigt in Eishockeyliga ein
01.06.2026

Dass er mit seinem Team überhaupt noch dabei ist, hätte vor einigen Monaten auch nicht jeder erwartet. Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs kämpfte der Wiener Klub noch um das Play-off. Mit zwei Siegen (das Finale wird in einer best-of-three-Serie ausgetragen) wäre er nun aber österreichischer Handball-Meister. „Wenn wir es schaffen, gibt es eine große Feier“, erklärt der Rückraumspieler und ergänzt lachend: „Und vielleicht früher Trainingsschluss.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
03.06.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
108.595 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
104.283 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
74.381 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1014 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
982 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Schon zwei Klagen gegen geplantes Kopftuchverbot
734 mal kommentiert
Mit dem nächsten Schuljahr tritt das Verbot in Kraft.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Titel im Visier
„Ich hoffe, das Finale genießen zu können“
Sektionsleiter scherzt
„Habe sogar überlegt, selbst wieder aufzulaufen“
Krone Plus Logo
Auch im Auto schnell
Walkner richtet Fokus auf die Rallye Dakar 2027
Ist jetzt alles aus?
Bischofshofen blitzt bei Salzburgs Verband ab
Salzburger Liga
Grödig dreht Rückstand – Titel rückt damit näher

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf