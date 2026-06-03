Red Bull Salzburg holt Neuzugang aus Hoffenheim

Die Spatzen pfiffen es von den Dächern, nun ist es fix: Der FC Red Bull Salzburg hat Jonathan Hader als neuen Kaderplaner verpflichtet. Der 28-Jährige kommt vom deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim. Auch Johann „Hansi“ Eder, der bislang diese Rolle innehatte, wird dem Klub erhalten bleiben.
Der Mega-Umbruch beim FC Red Bull Salzburg schreitet voran.
Nachdem sich der einstige Serienmeister von Trainer Daniel Beichler und seinem Stab trennte und die Klubbosse mit den Verteidigern Joane Gadou (zu Borussia Dortmund) und Jannik Schuster (FC Brentford) zwei Toptransfers für insgesamt knapp 40 Millionen Euro eingetütet haben, steht ein Neuzugang fest.
Wie erwartet heuert Jonathan Hader bei den Bullen an. Der 28-Jährige war zuletzt als „Leiter Nachwuchsscouting“ bei der TSG Hoffenheim tätig und übernimmt die Rolle als Kaderplaner an der Salzach.
„Hansi“ Eder bleibt Salzburg indes erwartungsgemäß ebenfalls erhalten und soll als Chefscout agieren. Beide sind damit Mann direkt unterstellt.
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