Red Bull Salzburg holt Neuzugang aus Hoffenheim

Die Spatzen pfiffen es von den Dächern, nun ist es fix: Der FC Red Bull Salzburg hat Jonathan Hader als neuen Kaderplaner verpflichtet. Der 28-Jährige kommt vom deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim. Auch Johann „Hansi“ Eder, der bislang diese Rolle innehatte, wird dem Klub erhalten bleiben.