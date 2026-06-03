Mord an Erntehelfern erschüttert Italien

Strenge Gesetze, aber lasche Kontrollen

Viele Ausländer, die in der süditalienischen Landwirtschaft arbeiten, wohnen in Hütten ohne Strom und Wasser. Hinter der Ausnutzung der Tagelöhner stecke meistens die Mafia, die sich an dem Menschenhandel bereichere, so Branchenkenner. Dabei wurde in Italien 2016 gesetzlich geregelt, dass bis zu sechs Jahre Haft für die Ausbeutung von Schwarzarbeitern auf den Feldern drohen. Neben den Haftstrafen sind auch Geldstrafen zwischen 500 und 1000 Euro pro Schwarzarbeiter vorgesehen. Dieser Betrag steigt auf 2000 Euro wenn der Arbeitnehmer Gewalt erlitten hat oder bedroht wurde. Auch Entschädigungen sind für die Opfer vorgesehen. Arbeitnehmerorganisationen fordern nun strengere und intensivere Kontrollen in den einzelnen Betrieben.