Argentinien atmet auf! Messi fit für Achtelfinale

In Ägypten wartet nun der nächste afrikanische Gegner, der mit seinem Star Mohamed Salah kommt. „Sie haben einen ganz anderen Spielstil. Sie machen es sehr schwer für den Gegner. Wir müssen die Konter, die wir gegen Kap Verde zugelassen haben, unbedingt vermeiden“, sagte Scaloni. „Und wir freuen uns auf Salah. Das wird ein gutes Spiel.“