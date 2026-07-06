Fahrerflucht nach Unfall: Motorrad touchiert Moped

Beide Unfallbeteiligten stürzten. Als der 16-Jährige den Mann bezüglich der Verständigung des Rettungsdienstes und der Polizei ansprach, fuhr dieser davon. Der Bursche reagierte geistesgegenwärtig und merkte sich das Kennzeichen des Motorrads. Er verständigte die Rettung und wurde mit leichten Verletzungen ins LKH Wolfsberg gebracht.