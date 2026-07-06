Fahrerflucht nach Unfall: Motorrad touchiert Moped

Nach einem Verkehrsunfall in Wolfsberg ergriff der Verursacher die Flucht. Das Opfer merkte sich das Kennzeichen, das jedoch zwei Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden war...
Nach links vom Acker- in den Getreideweg abbiegen wollte ein 16-jähriger Mopedlenker in seiner Heimatstadt Wolfsberger am 3. Juli gegen 21.55 Uhr. Daher verringerte er seine Fahrgeschwindigkeit. Dabei fuhr ihm aber ein unbekannter Motorradlenker hinten auf.
Beide Unfallbeteiligten stürzten. Als der 16-Jährige den Mann bezüglich der Verständigung des Rettungsdienstes und der Polizei ansprach, fuhr dieser davon. Der Bursche reagierte geistesgegenwärtig und merkte sich das Kennzeichen des Motorrads. Er verständigte die Rettung und wurde mit leichten Verletzungen ins LKH Wolfsberg gebracht.
Das notierte Kennzeichen des Motorrades war am 1. Juli 2026 als gestohlen gemeldet worden. Eine sofort durchgeführte örtliche Fahndung nach dem Motorrad verlief negativ. Weitere Ermittlungen folgen.
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